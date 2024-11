Fins a 20 milions de persones a la Mediterrània hauran de desplaçar-se per l'augment del nivell de la mar previst per al 2100

Si no es posen mesures en marxa, fins a 20 milions de persones es veuran obligades a deixar les àrees costaneres de la Mediterrània i desplaçar-se per l'augment del nivell del mar previst per al 2100. Altres infraestructures, com ara xarxes de transport o llocs de patrimoni cultural, també estaran en alt risc.

Aquestes són les conclusions de l'informe sobre clima i riscos a les zones costaneres que els Experts del Mediterrani en Clima i Canvi Mediambiental (MedECC, per les sigles en anglès) publiquen aquest dilluns. Al text s'alerta a més que l'índex d'augment del nivell del Mediterrani és de 2,8 mm (mm), el doble que la mitjana del segle XX. Amb vista a finals de segle, s'espera que el nivell mitjà de l'oceà pugui augmentar un metre.

Segons els experts, això farà que s'incrementi el risc d'inundacions relacionades amb tempestes i també provocarà la inundació permanent de determinades zones al llarg de les costes mediterrànies. En una situació d'emissions mitjanes, l'informe avisa que és probable que els esdeveniments extrems relacionats amb el nivell de la mar, que succeeixen una vegada cada cent anys, augmentin la seva freqüència en un 10% com a mínim el 2050 i en un 22% 2100.

En aquest estudi hi han participat 55 autors de 17 països i entre els seus coordinadors ha estat María Carmen Llasat, professora de Físiques Aplicades de la Universitat de Barcelona (UB). Al llarg de l'estudi, els investigadors han manifestat la seva creença que és molt probable que les temperatures de l'aire en superfície a la regió del Mediterrani continuïn augmentant més que la mitjana mundial.

Alhora, han valorat com a molt possible que se segueixi incrementant la freqüència i la intensitat dels extrems càlids i l'evapotranspiració i que disminueixin les precipitacions segons la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) que s'aconsegueixi en un futur. D'altra banda, els autors han incidit que l'augment de la temperatura farà que s'arribi al límit d'adaptació dels ecosistemes de la zona quan arribin als 3ºC.

Segons han advertit, això redundarà en una degradació més gran de l'entorn i dificultarà la gestió dels recursos hídrics. A més, han explicat que a això cal sumar que la Mediterrània és la destinació turística més gran del món, cosa que augmenta la pressió.

A més, han subratllat que s'espera que les onades de calor marines siguin més habituals en el futur. Tal com han recollit a l'informe, han augmentat les emissions de carboni i afavoreixen l'aparició d'espècies tropicals no autòctones. De manera paral·lela, també han provocat episodis de morts massives que han afectat corals, esponges, mol·luscs, briozous i equinoderms.

Finalment, han incidit que la Mediterrània és una de les zones més contaminades per residus plàstics del món. En concret, els plàstics representen fins al 82% de les escombraries visibles, el 95-100% del total de les escombraries marines flotants i més del 50% de les escombraries a terra marina. Amb vista al 2040, els científics han estimat que els abocaments de plàstics a la mar es duplicaran si la producció de plàstic anual continua augmentant a un índex d'un 4% i si la gestió de residus no experimenta una millora radical.