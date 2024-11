Joana Serra: «L'agermanament escandalós franco-espanyol entre Palma i Perpinyà ens va donar la idea de reforçar l'agermanament de Països Catalans»

El programa Ona Bon Dia d'Ona Mediterrània, conduït per Tomeu Martí, ha pogut conversar amb Joana Serra, membre del Casal de Perpinyà, llibretera i una de les persones destacades del moviment associatiu de la capital nord-catalana. Amb ella volíem parlar sobre el procés d'agermanament popular entre entitats de Perpinyà i de la Catalunya Nord i entitats de Mallorca.

En primer lloc, explica’ns aquest procés que comença dia 7 de novembre d'agermanament popular entre entitats de Perpinyà, de Catalunya Nord i de Mallorca.

A veure, hi ha diverses coses a explicar. Primer, que fa un parell de mesos els nostres ajuntaments respectius de Palma i Perpinyà, d'extrema dreta, van fer una mena d'agermanament franco-espanyol escandalós perquè va ser d'un revisionisme històric que feia por. I això ens va donar la idea que havíem de reforçar l'agermanament com nosaltres l'entenem. És a dir, un agermanament que sigui de país, de Països Catalans, de llengua i de cultura i història comuna com la que tenim entre Palma i Perpinyà. I per què fer-ho el 7 de novembre? Perquè és la nostra Diada Nacional a Catalunya Nord. És la data de commemoració de la signatura del Tractat dels Pirineus, que és quan Catalunya Nord va passar sota el reialme de França. Llavors, enguany vam pensar que, vist la conjuntura política del moment, podíem iniciar un agermanament el dia de la Diada de Catalunya Nord, el 7 de novembre, agermanant entitats diverses de Palma i de Perpinyà.

Entenc que això, més que un acte en si de dia 7 de novembre d'enguany, és un procés que comença i que s'anirà concretant amb agermanaments d'entitats de Mallorca amb les seves entitats similars de Catalunya Nord.

Exactament és només un punt de partida. De fet, l'acte en sí comptarà amb la presència d'un historiador de casa vostra que és Gabriel Ensenyat, que també coneix molt bé Perpinyà perquè també hi ha estat i que ens vindrà a fer una explicació històrica d'aquest agermanament franco-espanyol vergonyós que es va fer. A partir d'aquí, una sèrie d'entitats, però també empreses i associacions, s'aniran trobant per teixir lligams o per reforçar els lligams que hi havia. Per exemple, vosaltres mateixos us trobareu amb Ràdio Arrels que ja us coneixíeu, però a veure si es pot trobar col·laboracions més estretes tot al llarg de l'any i dels anys a venir, però també en àmbits diferents com uns que s'acaben també ara d'afegir a la llista: l’entitat de cultura popular Aire Nou Aire Nou de Bao ja havia fet relacions i lligams amb una entitat que es diu Fent Carrerany i que també ara, segurament el proper intercanvi que faran els Aire Nou de Bao serà a Mallorca. I es tracta d'anar teixint i reteixint lligams tot al llarg de l'any, no només en resposta a aquest agermanament, sinó perquè som Països Catalans. I de la mateixa manera que ho podríem fer i ho farem amb el País Valencià o amb el Principat de Catalunya.

Evidentment, nosaltres l'Associació Ona Mediterrània hi participarem i ens agermanarem amb Ràdio Arrels, els quals sempre els hem considerat uns germans i també amb altres promotors de mitjans de comunicació de Catalunya Nord. Quins àmbits abastarà aquest agermanament popular?

Per exemple, el Casal de Perpinyà s’agermanarà amb el Casal Popular la Fonera de Palma. En l'àmbit polític institucional amb els regidors de l'oposició de l'Ajuntament de Palma amb partits i organitzacions polítiques que estan treballant a fora de l'Ajuntament de Perpinyà com són Els Verds, Unitat Catalana i una llista que es diu L'Alternativa Perpinyà. També es reuniran entitats de cultura popular, intercanvis d'escriptors que es coneguin d'una banda i de l'altra, com també, evidentment, de música. El cultural, el polític, el social i l’àmbit mediambiental és el que també ens interessaria molt. Aquí tenim una entitat que es diu Viure de defensa del territori, que de fet seran presents al final de la manifestació que fem el dissabte de la Diada de Catalunya Nord.