Setmana de la cooperació a Esporles, del 4 al 10 de novembre

Del 4 al 10 de novembre se celebra la setmana de la cooperació a Esporles, organitzat pel Fons Mallorquí de Cooperació i l'Ajuntament d’Esporles.

Cada dia de la setmana hi ha un acte, o més d’un, durant l’horabaixa a diferents ubicacions del poble. Aquest dilluns, 4 de novembre, hi ha la inauguració d’aquest cicle d’activitats per fomentar la cooperació i la igualtat: a les 18 h, a la plaça de l'Ajuntament es llegirà el manifest «Esporles amb el poble palestí»; i a les 19 h hi haurà una conferència sobre Palestina titulada «Què passa avui a Palestina? Més de setanta anys d’ocupació, espoll i genocidi a un país mediterrani».

La resta de la setmana està plena d’activitats diverses: exposició fotogràfica, presentació del projecte ’Buque art’, contacontes, presentació del Fons Mallorquí de Cooperació, jocs de taula, presentació del projecte ONG Canat i dinar solidari. Podeu trobar la informació completa a les xarxes de l'Ajuntament d’Esporles.