El poble valencià decideix autoorganització popular: «Ni Mazón, ni Sánchez, ni Borbons. No som espectadors ni titelles del poder colonial»

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià -Decidim- ha emès un comunicat per a felicitar el poble valencià per la «brutal mostra de solidaritat viscuda aquests dies» davant la tragèdia de la DANA: «La germanor generada per les persones no afectades directament per la negligència criminal i les afectades s'està convertint en un lligam molt difícil d'esborrar».

«Totes les persones del País Valencià estem afectades. Perquè totes, i especialment les classes populars, vivim i patim un règim colonial saquejador i un sistema institucional, científic, meteorològic, industrial, comunicatiu, logístic, pescador i camperol subaltern als interessos de la metròpoli i el gran capital», han assenyalat.

«La devastació de la zona afectada, la impotència i ràbia de les persones que l'estan patint amb més rigor i la negligència criminal de les estructures institucionals, concedides per la gràcia de la corona, es mostren tan inútils per al poble valencià com autoritàries per a les classes treballadores. Eixa inutilitat quedarà gravada en la memòria de totes les valencianes amb la cara del president Mazón desorientat, amb la mirada fugaç i sense connexió amb la realitat. Però també amb les declaracions infames de la titular de turisme (naturalment) ordenant a les famílies que es queden en casa a esperar que li tornen els cadàvers dels seus éssers volguts», denuncia Decidim.

La Plataforma creu que, arribats a aquest punt, on les xifres de mortaldat són ja terribles i criminals, «la por a la connexió entre la solidaritat i la ràbia i que aquesta es tronque en revolta, condiciona les decisions de la metròpoli». Per això, assenyalen que la pacificació i el control de la zona afectada és imprescindible per al règim i envien més forces de contenció militar que d'ajuda humanitària.

«El que està vivint el País Valencià, ara mateix, és un procés d'empoderament popular, un procés sobirà de baix cap a dalt, que ha sigut capaç de desplaçar l'Estat ineficient en les tasques d'ajuda humanitària, assumint en primera persona les tasques de repartit de menjar i aigua, de medicines en bicicleta, d'un voluntariat de granera i pala imparable i increïble, d'una visió estratègica espontània fonamental al treballar des del minut u en restaurar la xarxa de sobirania alimentària...», remarquen.

Per a Decidim, la funció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i de la resta de forces militars és «la d'eliminar la possible conseqüència d'aquest contrapoder mitjançant el control del territori i la intimidació de les brigades de voluntaris que ara s'encarreguen de la sanitat, la vigilància i la neteja dels carrers juntament amb les persones afectades».

«Milers de voluntaris obligats a retornar a casa, columnes de busos immobilitzats a la carretera de Xiva, i voluntaris negant-se a netejar el centre comercial de Bonaire. Restringir els accessos i la mobilitat dins del territori al voluntariat, és, senzillament, restringir l'única ferramenta que fins ara estava funcionant substituint-la per aquelles forces que han generat la situació de mort i destrucció que estem patim. I la visita dels reis a la zona afectada vol marcar el moment d'expulsió de les forces autoorganitzades trencant el procés de germania entre valencianes i impedint que aquesta vaja pujant el grau d'organització i de responsabilitats», apunten.

Des de Decidim animen a «continuar amb el procés d'autoorganització mostrant el rebuig a la visita dels reis i a continuar enviant brigades a les zones afectades perquè fan falta» i esperonen totes les organitzacions de base de les barriades i pobles no afectats a «organitzar la seva mobilitat de forma responsable, però insistint, amb la necessitat absoluta de continuar exercint la solidaritat de manera directa i sense cap intermediari institucional, que prèviament no ens reconega com a força indispensable en aquest conflicte».

«El poble valencià no és un espectador ni un titella del poder colonial. Organitzem-nos i plantem cara en aquesta batalla per la vida i la solidaritat», han conclòs.