Òmnium denuncia a l’ONU el boicot de part del poder judicial espanyol a la Llei d’Amnistia

Òmnium Cultural ha presentat el primer informe de la Sindicatura per l’Amnistia, on denuncia que el boicot de part del poder judicial espanyol està impedint l’aplicació efectiva i ràpida de la Llei d’Amnistia.

A més, aprofitant l’Examen Periòdic Universal (EPU) de l’ONU, Òmnium ha enviat l’informe al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, per a denunciar internacionalment que la cúpula judicial espanyola es regeix per «una doble vara de mesurar» en l’aplicació i interpretació d’aquesta llei, evidenciant la seva intencionalitat política i parcial. En aquest sentit, l’informe demostra que aquesta obstaculització per part del poder judicial a l’aplicació de la llei no només desacredita la justícia, sinó que crea un efecte dissuasiu tant per una majoria de jutges que resten pendents de com actuen instàncies superiors, com per als represaliats, alguns dels quals consideren que la tramitació de la llei no tindrà recorregut. Aquesta estratègia paralitzadora i dilatòria per part de la justícia espanyola minva, per una banda, la confiança en el sistema judicial i perpetua, per l’altra, la repressió política. «El boicot de part del poder judicial a l’aplicació de la Llei d’Amnistia no només és un atac contra la democràcia, sinó que també pretén dissuadir qualsevol intent de justícia. És una nova mostra de repressió política», ha assegurat el president de l’entitat Xavier Antich.

Òmnium considera que des que la Llei d’Amnistia va ser aprovada pel Congrés espanyol el passat 30 de maig i va entrar en vigor l’11 de juny, «la seva aplicació ha estat insuficient i irregular» i ha superat el termini de dos mesos previst, generant inseguretat jurídica a les persones represaliades. Òmnium ho vincula directament a l’oposició de sectors de la dreta i l’extrema dreta espanyola, tant en l’àmbit polític com judicial. L’informe de la Sindicatura assenyala diverses causes per aquesta manca d’aplicació, incloent-hi el silenci dels tribunals davant les peticions de tramitació, la negativa arbitrària de magistrats i jutges a reconèixer que certs delictes estan coberts per la Llei, i la presentació de qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional espanyol, que han paralitzat els procediments, generant un laberint processal amb efectes dissuasius.

A més, l’informe destaca la interpretació que fa el Tribunal Suprem sobre el delicte de malversació, el qual, segons l’article 1 de la Llei d’Amnistia, hauria d’estar cobert, sempre que no hi hagi un propòsit d’enriquiment personal. Malgrat això, el Suprem ha rebutjat aplicar l’amnistia als líders del procés d’autodeterminació de Catalunya, una decisió que Òmnium qualifica d'«arbitrària i contrària a la separació de poders».

L’informe confirma que un altre obstacle important per a l’aplicació de la Llei d’Amnistia ha estat la suspensió de procediments en curs arran de les qüestions prejudicials i d’inconstitucionalitat plantejades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Constitucional. Aquestes suspensions han afectat més de 47 persones represaliades, que han vist com se’ls endarreria el procés d’amnistia.

En resposta a aquest bloqueig judicial, Òmnium ha enviat l’informe de la Sindicatura al Consell de Drets Humans de l’ONU, amb l’objectiu de denunciar la no aplicació de la Llei d’Amnistia per motius ideològics i posar de relleu la repressió judicial que continua exercint-se sobre el moviment independentista. L’entitat també enviarà l’informe a institucions que vetllen per la defensa de drets fonamentals com el Síndic de Greuges, l’Ombudsman d’Europa, la Comissió Internacional de Juristes i el Defensor del Pueblo, per continuar visibilitzant l’obstrucció de la judicatura davant l’exercici de drets fonamentals. «No podem permetre que un sector del poder judicial faci servir la seva posició per imposar interessos ideològics i atemptar contra l’estat de dret», ha afirmat Antich.

Finalment, Òmnium considera que la millor estratègia per a continuar denunciant la mala praxi judicial és «augmentar el nombre de sol·licituds d’amnistia, tant judicials com administratives, i combinar-ho amb una forta pressió social, política i institucional, tant a escala nacional com internacional, amb l’objectiu de visibilitzar les injustícies i reforçar la demanda de respecte als drets fonamentals i la separació de poders, clau en qualsevol estat democràtic».

La Sindicatura per l’Amnistia és l’eina de la societat civil creada per Òmnium Cultural per a la fiscalització del desplegament de la Llei d’Amnistia, l’intercanvi d’informació entre les persones represaliades, els grups de suport i les defenses, i també per incidir en el compliment de la llei. L’objectiu d’Òmnium Cultural és «garantir que les persones represaliades es puguin beneficiar de la llei, alhora que denunciar l’ofensiva judicial, política i mediàtica que està impedint-ne un desplegament efectiu».