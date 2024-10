El Consell de Mallorca reclama davant l’ONU el compliment de les resolucions internacionals per a la fi del conflicte al Sàhara Occidental

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha intervengut davant la Comissió Política Especial i de Descolonització de l’Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York, dedicada a la qüestió del Sàhara Occidental. A petició de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí i el Front Polisario, el president de la institució insular ha defensat la causa del poble sahrauí i ha reclamat el compliment de les resolucions internacionals per a posar fi a un conflicte que, segons ha recordat Galmés, fa gairebé 50 anys que dura. En aquesta línia, el president Llorenç Galmés ha assegurat que el Consell de Mallorca «defensa que la millor solució és la celebració d’un referèndum, perquè el poble sahrauí pugui decidir lliurement el seu futur». En l’actualitat, el Sàhara Occidental és considerat un territori no autònom per a les Nacions Unides i és el darrer territori africà on encara no ha conclòs el procés de descolonització.

Al llarg de la compareixença, Galmés ha recordat les dures condicions en les quals viuen els sahrauís als camps de refugiats, les violacions dels drets humans en els territoris ocupats i la vinculació estreta de Mallorca amb el poble sahrauí al llarg de 40 anys. El president Galmés ha assenyalat el consens entre les diferents forces polítiques de les Illes Balears sobre el conflicte del Sàhara Occidental. Així mateix, ha destacat la implicació del Consell de Mallorca amb ajudes econòmiques per dur a terme projectes humanitaris i fent ara una passa més, ja que segons ha afirmat «és la primera vegada a la història que el Consell de Mallorca alça la veu en suport al poble sahrauí davant la comunitat internacional, en un acte de compromís i valentia sense precedents».

Així mateix, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, i la directora insular de Coordinació, Sandra Morell, també han intervengut davant la Quarta Comissió.

El conseller ha recordat que «174.000 persones encara viuen en un camp de refugiats en el desert d'Algèria, entre aquests 60.000 nins i joves que sobreviuen encara avui, gràcies a l'ajuda humanitària internacional» i ha reivindicat que «després de 49 anys de paràlisi, el paper de l'ONU fins ara no ha estat suficient».



Per la seva part, Sandra Morell ha fet una crida a assumir responsabilitats i ha criticat que «fa tant de temps que parlam del conflicte del poble sahrauí que ja no ens altera, ja no ens escandalitza. Estam corrent un gran risc, la resignació, i el que és pitjor: l'oblit».

156 sol·licituds d’arreu del món per a parlar del Sàhara Occidental

La presidència de la Quarta Comissió ha rebut 156 sol·licituds d’arreu del món per a fer ús de la paraula sobre el conflicte del Sàhara Occidental i les sessions d’intervencions tindran lloc del 8 a l’11 d’octubre, ampliable al dia 14 atenent el nombre de participants. Entre ells hi ha els quatre diputats del Parlament de les Illes Balears: Marga Duran, del Grup Parlamentari Popular; Omar Lamin, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Carrió, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i Joana Gomila, de Més per Menorca.

El Consell de Mallorca forma part de la delegació espanyola coordinada per l’Associació Internacional de Juristes del Sàhara Occidental que participa en la Comissió Política Especial i de Descolonització de l’ONU juntament amb representants del Consell de Gran Canària, els observatoris d’Astúries i de Castella-la Manxa de drets humans pel Sàhara Occidental, entre d’altres.