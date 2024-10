[VÍDEO] Una metgessa es nega a atendre un pacient catalanoparlant i intenta humiliar-lo

Un pacient catalanoparlant ha patit aquest dissabte una discriminació lingüística al Centre de Salut de Cullera (la Ribera Baixa, País Valencià) quan ha acudit al servei d’Urgències per un dolor abdominal: «Avui he hagut d'interposar una denúncia en els jutjats perquè una doctora d'Urgències de Cullera s'ha negat a atendre'm per parlar en valencià. En el vídeo ho explique i vos anime a no callar davant d'estes agressions als nostres drets lingüístics», ha publicat l'afectat a les xarxes socials.

El veï de Cullera Marc Arinyó ha hagut d'acudir a les Urgències del Centre de Salut del seu poble aquest dissabte. Arinyó assenyala que quan ha començat a exposar a la metgessa el dolor abdominal que patia, aquesta l'ha «tallat en sec» amb la frase: «En castellano. Háblame en castellano que yo no hablo valenciano».

Com explica al vídeo, el pacient ha assenyalat a la metgessa que no pretenia que li parlàs en català sinó que simplement l'atengués: «Senyora, jo parle valencià. Jo no li he dit que vostè parle valencià. Estic explicant-li els dolors que tinc i vull que m'atenga». Davant la negativa d'Arinyó de canviar de llengua, la metgessa «en to de burla» ha optat per derivar-lo a una altra metgessa que entengués la llengua pròpia del País Valencià: «Li ha tocat a la companya i li ha dit Te paso a un paciente que no habla castellano, que él solo habla en valenciano».

El pacient discriminat per raó de llengua ha acudit aquest diumenge al Jutjat a presentar una denúncia, tot i que al Centre de Salut no li han volgut facilitar el número de col·legiada de la metgessa. Finalment, Arinyó ha aprofitat la situació viscuda per a fer «una crida a tots els valencianoparlants que patim estes situacions, que passen a diari, a plantar cara i denunciar. Tenim tot el dret del món».