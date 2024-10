Helena Solà serà la candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC

La primera assemblea de militants de la llista Foc Nou al congrés d'ERC ha triat aquest dissabte a l'exportaveu del partit a Cerdanyola del Vallès, Helena Solà, com a candidata a presidir la formació, amb l'exconseller de la Generalitat Alfred Bosch com a secretari general.



La candidatura ha fet la seva presentació oficial davant la premsa aquest dissabte a Barcelona, amb els 24 integrants que componen la llista, entre ells, el portaveu d'ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, per a vicepresident de Cohesió i Emancipació Nacional, l'única vicepresidència que planteja la llista.



En la seva intervenció, Solà ha remarcat que Foc Nou és crític amb el president de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), a qui ha titllat de «president del 155», però ha matisat que, en cas de guanyar el congrés d'ERC del 30 de novembre, se centraran en un primer moment a fer complir l'acord d'investidura. «Si s'ha arribat a un acord, el que no farem és rebentar l'acord. El que farem és fiscalitzar-ho i fer-ho complir», ha expressat.



Solà ha destacat que, si Foc Nou guanya el congrés, serà la primera dona a presidir ERC, i ha afegit que en la candidatura no hi ha ningú que provingui de la direcció republicana actual. Respecte a l''estructura B' dins d'ERC que presumptament va promoure controvertides campanyes de comunicació, com els cartells difamatoris contra els germans Maragall i l'Alzheimer, ha defensat fer una «investigació a fons», amb una auditoria externa si fes falta.



Advertència al PSC



Bosch, que també ha intervingut en l'acte, ha dit al PSC «que es prepari» si Foc Nou aconsegueix dirigir ERC, i ha remarcat que estaran damunt per a complir el que ERC va pactar amb els 'socialistes' per a la investidura d'Illa. «Si s'ha fet un pacte, el pacte s'ha de complir. I si no es compleix el pacte, s'ha acabat, s'acabarà aquesta relació, això ho tenim claríssim», ha avisat, després de subratllar que la seva candidatura arriba, textualment, per a donar un gir de timó en la formació.



Així mateix, Bosch ha apuntat que té el costum «de parlar amb tothom», en referència a les persones d'altres candidatures a dirigir ERC, que són, en les seves paraules, «companys de la mateixa causa», però ha opinat que hi ha hagut equivocacions en el partit que s'han de corregir.



Entre altres membres de la llista Foc Nou, també estan la regidora a Matadepera i membre del govern municipal, Anna Piñol, i l'exportaveu adjunt del Parlament Jordi Orobitg.



Foc Nou és una de les quatre candidatures que es disputen el congrés d'ERC el 30 de novembre, a la qual se sumen una llista pròxima a l'actual secretària general en funcions, Marta Rovira; una liderada per l'expresident del partit Oriol Junqueras; i una altra crítica amb l'estratègia de pactes de la formació en els últims anys.



Els militants hauran de votar a una de les quatre candidatures en el congrés, encara que, en cas que cap aconsegueixi el 50% dels suports, se celebrarà una segona votació al cap de 15 dies amb les dues llistes més votades, tal com recullen els estatuts d'ERC.