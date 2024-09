La CUP culmina aquest dissabte la seva refundació amb l'objectiu d'enfortir-se i consolidar lideratges

La CUP culminarà aquest dissabte el seu procés de refundació, el qual van denominar com a 'Procés de Garbí', amb l'objectiu de tenir una organització més forta i lideratges més llargs per a «consolidar els aprenentatges» que es generin dins del Secretariat Nacional (l'executiva del partit formada per entre 9 i 15 persones).



Ho farà en una Assemblea Nacional per a «actualitzar i decidir l'estratègia i l'organització de la CUP», que se celebra a la Fira de Sabadell des de les 9.30 hores i que preveuen que s'allargui fins a les 21 hores, segons ha informat l'organització.



La cita servirà per a debatre i votar la seva ponència estratègica i organitzativa 'Impulsar, articular, vèncer', i en ella podran participar amb veu i vot militants de la CUP i les persones que, encara que no militin en l'organització, estiguin inscrites i hagin participat de manera activa en els debats previs.



Els anticapitalistes afronten aquest debat després dels mals resultats electorals de les últimes eleccions catalanes, en les que van passar de 9 a 4 diputats en el Parlament català, i la convocatòria del qual els va arribar amb el procés de refundació encara en marxa, per la qual cosa van haver de posposar aquesta Assemblea a setembre de 2024, quan estava prevista per a juny.



Debat de 150 esmenes



Fonts de la CUP han explicat que el debat de la ponència arriba amb unes 150 esmenes vives, i l'organització política debatrà temes com la substitució i ampliació del seu Consell Nacional per una Mesa Nacional, des d'on es prendran les decisions de la formació.



A més, la proposta de ponència elaborada pel grup motor inclou l'ampliació del mandat del Secretariat Nacional a 4 anys (actualment els mandats eren de 2 anys), i si el document tira endavant, la CUP comptarà amb dos portaveus nacionals i crearà el rol de coordinació i el de secretaria general.



Amb l'objectiu d'agilitzar la presa de decisions, els anticapitalistes també abordaran com dotar-se de «mecanismes democràtics verticals de direcció i presa de decisions», i debatran sobre com ampliar la seva base de militants, apostant per reforçar-se territorialment i per impulsar una 'escola de quadres planificada'.



La ponència proposa «reconstruir el moviment independentista per a interpel·lar de manera massiva» al moviment obrer català enfront dels qui volen construir un moviment independentista excloent, segons van explicar els membres del grup motor Maria Gordillo i S.Casadevall en presentar el document.



Quant al seu paper dins del Parlament després dels resultats del 12M, la ponència situa a la CUP en una «clara oposició com a única perspectiva», ja que el bloc independentista no tindria capacitat d'impulsar iniciatives si no compta amb el PSC, i en l'eix ideològic de l'esquerra, l'entesa entre PSC, ERC i Comuns no faria determinant el posicionament de la CUP, segons recull la ponència.



Per tant, els anticapitalistes aposten per fer una oposició contundent, però valoraran «el treball puntual conjunt amb altres forces», ja que preveuen coincidir en posicionaments amb ERC i Comuns i també amb Junts, en l'eix independentista.