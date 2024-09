[VÍDEO] Lluís Llach (ANC) crida a mobilitzar-se per la Diada de Catalunya: «Hem de fer més curt el camí cap a la independència»

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha cridat aquest dissabte a l'independentisme català a mobilitzar-se durant la Diada Nacional de Catalunya del pròxim 11 de setembre per a «fer més curt el camí cap a la independència».

En un missatge dirigit a la militància de l'ANC, el cantautor ha criticat que l'Estat espanyol ha desplegat «una violència i una repressió inaudita contra un moviment pacífic i cívic» creant com a conseqüència la divisió entre partits independentistes.

«Aquest Onze de Setembre trencarem aquest cercle viciós. I per a fer-ho, comptarem amb la participació de milers de militants i simpatitzants de l'ANC i de totes les entitats que convoquem», ha destacat Llach.

Per al cantautor, la força de l'independentisme tornarà a persuadir els que han deixat de mobilitzar-se per a continuar «el combat imprescindible per a afrontar els greus perills que provoca la dependència d'Espanya».

«Tinc la certesa que fareu tot el que estigui a les vostres mans perquè aquesta Diada sigui un èxit rotund que necessitem per a avançar cap a la independència», ha afegit Llach.

Espoli fiscal

Llach ha citat com a conseqüències de la falta d'independència «la desaparició del català, l'espoli fiscal que retalla serveis socials, la repressió judicial, la deterioració del medi natural» i l'afebliment de la sanitat i l'educació, entre altres.

«Tenim el dret i el deure de combatre el robatori fiscal de 22.000 milions d'euros cada any. És l'explotació colonial espanyola en la seva forma més subtil, però més potinera», ha criticat Llach, i ha opinat que la falta d'independència fiscal empobreix el futur de Catalunya.

Així mateix, el dirigent de l'ANC ha dit que «poderoses forces polítiques i lobbies espanyols» volen que l'independentisme giri pàgina i que «tenen por» al fet que es repeteixin les multitudinàries manifestacions de la Diada dels primers anys del 'procés' català.