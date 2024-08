El 51% dels nostres lectors consideren que la investidura d'Illa com a president de la Generalitat «desanimarà» l'independentisme

Divisió d'opinions. El 51,6% dels nostres lectors consideren que la investidura de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat de Catalunya «dividirà i desanimarà els independentistes». Per contra, el 48,4% consideren que «serà un revulsiu i demostrarà que la independència és la millor opció».

Una de les noticies més destacades d'aquestes setmanes ha estat, sens dubte, la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya gràcies a l'acord entre el PSC i ERC. Un acord, basat principalment en el finançament, que trenca el consens independentista i que ha fet possible que un unionista sigui el nou president català.

Per part seva, Carles Puigdemont, president català a l'exili, va retornar a Barcelona per a participar en un acte. La seva intenció era ser present al ple d'investidura, però va haver de fugir davant l'amenaça d'una detenció imminent per part dels Mossos d'Esquadra. Puigdemont ha retornat a Waterloo, des d'on dirigirà l'oposició independentista al govern espanyolista d'Illa.

Sigui com vulgui, tot i els estrets marges del resultat de l'enquesta, sembla que el pessimisme regna entre les files de l'independentisme, ja que la investidura d'Illa sembla dividir la base social del moviment per a l'alliberament nacional.