Envien una queixa als relators especials de l’ONU per a denunciar l’abús d’acusacions de terrorisme contra activistes catalans per part de l’Estat espanyol

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l’Organització de Pobles i Nacions No Representats (UNPO) han enviat una queixa conjunta a diversos relators especials de Nacions Unides on denuncien la repressió continuada de l’Estat espanyol i l’ús de legislació antiterrorista contra el moviment d’autodeterminació de Catalunya.

L’informe, enviat als experts de l’ONU, detalla nombroses violacions de drets civils i polítics relatius a la llibertat d’expressió, llibertat de reunió i associació, dret a participar en els afers públics, dret a la privacitat i dret a la dignitat.

«Aquestes violacions de drets humans formen part d’un patró de repressió sistèmica i d’assetjament judicial contra activistes i representants catalans per part de les autoritats espanyoles, que han intensificat la criminalització del moviment d’autodeterminació català, etiquetant-lo com a violent i recorrent a un poder judicial extremadament polititzat per abordar i silenciar el moviment, especialment des del referèndum del 2017», han explicat.

A més, remarquen que «l'ús de mecanismes antiterroristes contra dissidència política i defensors de drets humans és extremadament preocupant, i alinea l’Estat espanyol amb altres estats cada vegada més autoritaris, que utilitzen els conceptes d’'unitat nacional' per justificar la repressió de moviments d’autodeterminació, de minories nacionals i de poblacions indígenes».

L’UNPO és una organització internacional dedicada a defensar el dret a l’autodeterminació dels seus més de quaranta membres d’arreu del món, que inclouen pobles indígenes, minories, estats no reconeguts i territoris ocupats. L’Assemblea representa Catalunya a l’UNPO des de 2018, com a part de la seva estratègia internacional, i actualment n’ocupa la vicepresidència amb l’expresidenta de l’Assemblea Elisenda Paluzie.

La col·laboració entre ambdues entitats ha sigut molt profitosa i ha dut a la publicació de l’informe Eines de repressió (Tools of Repression), així com a la presentació d’una queixa conjunta sobre l’ús de Pegasus contra membres de l’Assemblea als relators especials de l’ONU el 2022. Aquesta va provocar un comunicat dels experts de l’ONU que va denunciar l’escàndol d’espionatge Catalangate i va demanar una «investigació immediata, independent, transparent, imparcial i efectiva», com també reparacions per part de l’Estat espanyol.