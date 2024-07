L’ANC, Òmnium i Irídia recorren l’aplicació de l’amnistia als policies acusats de cometre violència policial l’1-O

L’Assemblea, Òmnium Cultural i Irídia, una associació que treballa pels drets humans, recorreran la decisió del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona d'amnistiar els 46 policies espanyols investigats per la violència policial de la celebració del Referèndum d’Autodeterminació, del primer d’Octubre de 2017. Les tres entitats, personades com a acusació popular -en el cas d’Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana- i acusació particular i popular -en el cas d’Irídia- al·legaran en els seus recursos que la brutalitat policial perpetuada per part dels policies contra la societat civil contravé l'article 3 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i amnistiar-los implica una vulneració del mateix per part de l'Estat.

L’ANC, Òmnium i Irídia insisteixen els responsables de la violència policial no es poden beneficiar de la nova llei, i que els actes investigats queden exclosos de l'àmbit de l'amnistia perquè poden representar delictes de tortures o tractes inhumans o degradants, que superen el llindar de gravetat de conformitat amb la jurisprudència del TEDH i, per tant, són actes exclosos a l'article 2 de la llei d'amnistia.

Les tres entitats, que formalitzaran els recursos durant els pròxims dies, han denunciat durant tot el procediment la lentitud judicial en aquest causa. Les acusacions també lamenten que, set anys després dels fets, no s'hagi celebrat cap judici i que les víctimes de la brutalitat policial encara no hagin pogut accedir al seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació.