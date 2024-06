Lluís Llach és elegit nou president de l'Assemblea Nacional Catalana

El cantautor i activista Lluís Llach ha estat escollit aquest dissabte nou president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), obtenint una majoria de 48 vots sobre 72, els 2/3 necessaris, en el ple

Constituent del Secretariat Nacional que s'ha celebrat a la seu nacional de l'entitat.



El ple ha continuat amb l'elecció de la resta de càrrecs orgànics: vicepresidència, tresoreria i la secretaria. En aquest sentit, l'activista sabadellenca Nohemí Zafra ha estat elegida com a vicepresidenta, amb 46 vots dels 68 secretaris presents en la votació, superant la majoria requerida de dos terços.



Els 72 nous secretaris de l'entitat, triats per les bases el 18 de maig, van celebrar dissabte passat un conclave a Vilafranca del Penedès per a elegir al seu president, vicepresident, secretari i tresorer, però cap dels dos candidats a la Presidència, Lluís Llach i Josep Punga, va aconseguir el suport necessari.



Felicitacions



Llach ha rebut nombroses felicitacions per haver estat escollit com a nou president de l'ANC, entre les quals la del Consell de la República. A més, Carles Puigdemont, president català a l'exili, ha celebrat l'elecció de Llach i s'ha mostrat segur que el cantautor «tornarà a fer de l'ANC un actor potent».



«Estic segur que la teva experiència tornarà a fer de l'ANC un actor potent de la societat civil i al mateix temps ajudarà a refer la unitat independentista massa temps ajornada», ha escrit Puigdemont en un missatge a les xarxes socials.