[VÍDEO] 25 d'Abril, la Diada reivindicativa d'un poble que reneix de les cendres

Al País Valencià la Diada oficial se celebra el 9 d’Octubre, data que commemora institucionalment l'entrada a la ciutat de València de les tropes de Jaume I l'any 1238. No obstant, el 25 d’Abril, la societat civil valenciana commemora, amb actes reivindicatius, les llibertats perdudes del poble valencià amb la Batalla d'Almansa (1707), que va suposar la derrota de l’arxiduc Carles d’Àustria per les tropes de Felip V i l’ocupació del Regne de València, amb la consegüent pèrdua dels Furs i la imposició dels Decrets de Nova Planta.

Xàtiva i Felip V cap per avall com a símbol de resistència

Durant la Guerra de Successió Espanyola, la ciutat de Xàtiva (la Costera) va patir dos setges de les tropes de Felip V. Durant el segon setge les murades de la ciutat varen ser assaltades i el castell patí molts danys. No obstant, les tropes que provenien de la victòria en la Batalla d'Almansa no varen poder arribar fins al castell i es dedicaren a bombardejar-lo. El castell va aguantar fins que la guarnició, majoritàriament anglesa, i en oposició a les intencions de maulets i catalans, va pactar amb el francès la sortida el 12 de juny de 1707. Poc després, Xàtiva va ser incendiada, els seus habitants deportats a La Manxa, i el nom de la ciutat es va canviar pel de San Felipe o Nueva Colonia de San Felipe. Per aquest motiu, encara ara, es conserva el quadre de Felip V cap per avall al Museu de L'Almodí de Xàtiva.