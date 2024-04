El 78% dels nostres lectors consideren que Puigdemont ha de concloure el camí cap a la independència

Clara majoria. El 78,59% dels nostres lectors consideren que seria bo que Puigdemont aconseguís ser investit com a nou president de la Generalitat de Catalunya, ja que «ha de concloure el camí cap a la independència». Per contra, el 21,41% dels lectors consideren que «es necessita un nou lideratge per a Catalunya». L'enquesta ha estat un èxit de participació.



El president de la Generalitat a l'exili i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, serà el candidat de Junts+Puigdemont per Catalunya a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Es tracta d'una candidatura àmplia que vol aglutinar el vot independentista.



Puigdemont ha presentat aquest dissabte la seva candidatura a Elna i ha assegurat que és l'únic candidat que pot «plantar-se» davant un Govern espanyol que no compleixi amb els catalans.



«Cal saber plantar-se i saber dir que 'no' quan toca», ha sostingut el president de la Generalitat a l'exili, després d'assegurar que així ho han demostrat a Madrid quan van rebutjar inicialment el text de l'amnistia, entre altres qüestions.

Així, Puigdemont ha argumentat que per a servir els interessos de Catalunya són capaços d'ajudar al Govern espanyol si és necessari, però també de dir «basta», i creu que qui millor ho ha entès és l'Executiu central.



Per a Puigdemont, la llista amb la qual es presenten a les eleccions estan pensada «per a l'endemà de les eleccions», deixant clar que cap dels noms que concorren en la candidatura es dedicaran a 'escalfar' la cadira. El president també ha mostrat les seves diferències amb ERC i ha assegurat que es necessita un canvi de rumb en la política catalana que permeti aconseguir la fita de l'autogovern.



Així, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, Puigdemont tornarà a ser un actor clau de la política independentista i haurà d'assumir el repte de líderar la política catalana durant els pròxims anys.