El CSIC descarta que el bòlid que va sobrevolar la mar Balear sigui un míssil balístic i apunta a una «reentrada»

La Xarxa d'investigacions de Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha descartat que el «bòlid artificial» detectat anit sobre els Països Catalans sigui un míssil balístic tal i com s'havia especulat en un primer moment, apuntant al fet que va ser produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre.

Segons un comunicat, la SPMN ha pres aquesta decisió després que un equip d'investigadors de l'ICE-CSIC hagi analitzat amb detall les imatges i mesuraments presos del bòlid.

«Les dades preliminars obtingudes fins al moment ens fan decantar perquè el bòlid fos produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre», com podrien ser satèl·lits o restes de coets espacials, ha indicat l'astrofísic de l'ICE i coordinador de la SPMN, Josep María Trigo. «Les reentrades són cada vegada més freqüents», ha apuntat l'investigador.

«Mesures precises de la velocitat de l'objecte durant l'ablació en l'atmosfera ens permetran dilucidar la seva naturalesa concreta i, particularment, si pogués tractar-se d'un bòlid més inusual», ha afegit Trigo.

El bòlid va sobrevolar anit l'est peninsular fins a perdre's en la mar Mediterrània, segons va indicar aquest matí la SPMN. El bòlid, denominat per l'ICE-CSIC com 'SPMN290324ART', va sobrevolar l'espai català a les 23.59 hores i va ser gravat i fotografiat per nombrosos aficionats a l'astronomia.