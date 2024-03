Creus que seria bo que Puigdemont aconseguís ser investit com a nou president de la Generalitat de Catalunya?

El president de la Generalitat a l'exili i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha confirmat aquesta setmana que serà candidat de la seva formació i que intentarà liderar una candidatura més àmplia per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig.



Puigdemont ha declarat, durant una conferència al municipi nord-català d'Elna, que: «La Llei d'Amnistia comportarà la revisió d'un error en el qual varen caure tant el PP com el PSOE, i que un estat de dret no es pot permetre: l'error de delegar en la policia i la judicatura el que era clarament responsabilitat de la política».



De fet, el president a l'exili ha destacat que la Llei d'Amnistia és un dels acords de «gran rellevància» que ha aconseguit Junts des que va aconseguir un pacte amb el PSOE per investir l'actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



Puigdemont també ha dit que Junts ha estat capaç d'obrir «una nova fase política» que han aprofitat perquè passin coses que mai havien passat, com que Sánchez fos investit per un acord negociat i signat fora d'Espanya, la qual cosa és «la primera mostra d'excepcionalitat».



També ha subratllat que, en l'acord de Brussel·les, Junts i PSOE varen compartir de «manera inèdita» un mateix relat de les raons que han desembocat en el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.



Així, Puigdemont haurà de competir a les eleccions catalanes amb l'actual president Pere Aragonès, candidat d'ERC als comicis. Les dues forces independentistes es miren amb recel, però, segons les enquestes, tot fa pensar que es necessitaran per a construir una majoria parlamentària. De fet, segons les enquestes el guanyador de les eleccions podria ser Salvador Illa, candidat del PSC.



Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si creuen que seria bo que Puigdemont aconseguís ser investit com a nou president de la Generalitat de Catalunya. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:



-Sí, ha de concloure el camí cap a la independència.



-No, es necessita un nou lideratge per a Catalunya.