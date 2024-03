Òmnium assegura que un mínim de 1.500 persones seran amnistiades segons el redactat final de la llei

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que «avui fem un nou pas en el nostre objectiu de construir un país lliure». «Us demano que continuem sent l’escamot per al lliure exercici dels drets civils, polítics i nacionals al nostre país», ha dit Antich, perquè «tenim l’obligació de no perdre mai de vista l’horitzó polític». En una carta adreçada als socis de l’entitat després de l’aprovació al Congrés espanyol de la Llei d’Amnistia, Antich ha recordat, tot fent referència al PSOE, que «alguns ens voldran fer creure que el conflicte polític s’ha acabat, altres, continuaran amb tota la força perseguint l’independentisme» però ha recordat que «no hi haurà resolució del conflicte fins que no puguem exercir lliurement el nostre dret a l’autodeterminació».

Òmnium assegura que, amb el redactat final de la llei aprovada aquest dijous, un mínim de 1.500 persones seran amnistiades. El president d’Òmnium també s’ha compromès a vetllar i fer un seguiment exhaustiu per tal que «la llei s’apliqui a tots els qui se n’han de beneficiar». «Avui s’aprova, però nosaltres no descansem i ens refiem», ha afegit Antich, tot renovant el compromís de l’entitat: «mai hem deixat cap represaliat sol i no ho farem ara per moltes trampes i subterfugis que hi posin els tribunals». El president d’Òmnium ha emfatitzat que l’amnistia és una conquesta de la ciutadania «arrencada a l’Estat a contracor gràcies a la perseverança i l’amplíssim consens de la societat catalana»: «us demano que continuem sent dissidents d’un estat amb greus mancances democràtiques».