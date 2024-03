La regatista mallorquina Aina Bauzà Roig vol establir un nou rècord mundial en solitari de la 'Ruta del Descobriment'

Aquest passat diumenge la regatista mallorquina Aina Bauzà Roig del Club de Vela del Port d'Andratx, acompanyada d'unes 20 embarcacions amb familiars i amics mallorquins, va començar un important repte personal que es podrà visualitzar a escala mundial i, ben segur, ajudarà a l'empoderament de les dones en qualsevol disciplina esportiva, com és el cas de travessar l'oceà l'Atlàntic i aconseguir batre el rècord del món d'aquesta ruta, establert ara mateix en 21 dies, 11 hores, 18 minuts i 25 segons a una velocitat de 7,54 nus de mitja i amb una embarcació de 6,5 metres.

Aquesta proposta sorgeix després que l'any 2023 on va quedar a les portes de participar en la mítica Mini-Tramsat (la regata transoceànica per a navegants solitaris que, cada dos anys, uneix les costes franceses amb les del Carib, fent escala a l'illa de La Palma, a bord de les petites embarcacions de la Classe Mini 6.50).

El recorregut que ha de realitzar suma un total de 3.884 milles, connectant Cadis i la ciutat de San Salvador (Bahames), sense cap mena d'assistència, en solitari i a bord d'una embarcació de 6,5 metres; la ruta iniciada va més cap al Sud, deixant l'illa de Gran Canària a estribord (ara quan escrivim la crònica ja ha realitzat quasi 100 milles).

Les condicions que ha de viure són especialment extremes i sens dubte, la seva passió per la navegació que ve de molt enfora, malgrat ser una jove de 29 anys, comptant amb participacions en campionats d'Espanya, Europa, del món...

És per ella un repte la navegació en solitari i sense assistència amb les mínimes comoditats a bord: unes espelmes seques convertides en llit, un poal com a bany, menjar liofilitzat, que es pugui conservar sense gelera i amb un dur entrenament per a no dormir més que petites sestes de 20 minuts durant setmanes. Un repte tant físic com mental que el podeu seguir en directe via satèl·lit i on trobareu dades del vent que fa, la velocitat de navegació i localització actual, a través del Redó by Ànima Negra. També mitjançant l'aplicació de YB Trackinga laPlay Store o l'Apple Store i seguir-la així en qualsevol mòbil.

L'organisme encarregat dels Rècords Mundials de Vela, és el 'World Sailing Speed Rècord Council' (WSSRC), dependent de la Federació Internacional de Vela (World Sailing), seran els encarregats de validar que el rècord es compleix en les condicions establertes en la normativa.

Des de Diari de Balears seguirem amb prou interès la navegació d'Aina Bauzà, plena de dificultats, però amb una preparació molt exhaustiva i de gran professional, on el respecte i l'estimació cap al mar, en tota la seva dimensió, farà possible aconseguir el seu gran somni travessar l'oceà Atlàntic.