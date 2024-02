El TS torna a inhabilitar Quim Torra per la pancarta en favor dels presos polítics

El recurs de cassació que el president Quim Torra va presentar en contra de la sentència de l’Audiència de Barcelona, del 5 de maig del 2022, que condemnava a quinze mesos d’inhabilitació i a una multa de 24.000 euros per desobediència, ha estat inadmès pel Tribunal Suprem (TS) espanyol.

Cal recordar que el president Torra va ser condemnat per la col·locació i no retirada d’una pancarta amb el text 'Llibertat presos polítics i exiliats', situada a la façana del Palau de Generalitat de Catalunya (Plaça de Sant Jaume, Barcelona), junt amb altres elements com ara un llaç groc.

En primer lloc, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar el president Torra a un any i mig d’inhabilitació per no haver retirat la pancarta abans del 28 d’abril del 2019 (eleccions espanyoles). En segon lloc, aquesta segona condemna, ja ratificada, el torna a inhabilitar quinze mesos més, a banda de la multa econòmica.