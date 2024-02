La UIB demana un alto el foc «immediat i permanent» a Gaza i que «s'incrementin els esforços polítics» per resoldre la situació

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha demanat un alto el foc «immediat i permanent» a Gaza, així com que «s'incrementin els esforços polítics» per a «trobar una solució a la situació desesperada de la població civil palestina i dels ostatges israelians».

Així ho ha reclamat la UIB aquest dimecres a través de l'aprovació d'una declaració institucional per part del Consell de Govern de la universitat davant la crisi humanitària de Gaza i en suport a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (Unrwa).

El comunicat aprovat, la UIB demana una aturada de les hostilitats «immediata i permanent» que posi fi al setge de la Franja de Gaza. A més, manifesta públicament el seu suport a la Unrwa, al seu treball humanitari i al seu personal, «també víctima dels atacs, atesa la inaudita i temerària suspensió del finançament per part d'alguns estats».

La UIB considera que aquesta decisió «privarà encara més» els palestins de Gaza i a tota la regió d'aliments essencials, aigua, assistència i subministraments mèdics, educació i protecció, ja que «se suspèn el finançament quan més es necessita».

«Enmig d'una catàstrofe humanitària que empitjora ràpidament a Gaza, sense cap alternativa per a més de dos milions de civils que depenen de l'ajuda essencial de la Unrwa per a la supervivència diària, i just després que el Tribunal Internacional de Justícia hagi ordenat que es prenguin mesures immediates i efectives per a garantir la prestació d'ajuda humanitària a la població civil de Gaza», diu la declaració.

Així mateix, la universitat es «solidaritza» amb els acadèmics i estudiants universitaris represaliats per l'exercici de la lliure expressió en debats públics. En aquesta línia, insta la comunitat universitària a «mantenir-se ferma» en el compromís amb la pau, els drets humans i la resolució pacifica i justa dels conflictes.