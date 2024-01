Partal: «El català és la vint-i-tresena llengua més traduïda. Estem a punt per a l’explosió de la catalanofonia virtual»

Vicent Partal, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i director de VilaWeb, va oferir, durant el Ple de l’IEC del 17 de gener, la conferència Repensar el català: una llengua més, una llengua sintetitzada, una llengua global.

Partal va explicar que la situació del català al món és una qüestió que es debat actualment a la Secció Filològica: «Pensem que s’estan produint canvis molt importants. Hi ha notícies positives. Som conscients de la difícil situació del català al carrer, però el procés de globalització està evolucionant: ara hi ha la voluntat de reforçar el multilingüisme, ja no es valora la presència d’una llengua en determinat àmbit pel seu abast territorial. Un exemple molt significatiu és la quantitat de llengües que estan als sistemes operatius: Apple n’utilitza trenta-dues, entre les quals hi ha el català».

El periodista va apuntar alguns dels factors que situen bé el català: «Formem part de les regions que contribueixen més al PIB Mundial. Barcelona és una ciutat global i els Països Catalans són el 0,1 % de la població mundial, però representa l’1 % de la producció científica. Tot plegat indica que som un territori ric, modern, connectat, amb gent interessant. La tecnologia és neutral, tria les llengües en funció del servei que poden donar, i el 0,1 % de la població que representem és un percentatge que compta».

Partal va concloure: «Per un costat hi ha una globalització tecnològica i social lingüísticament oberta i, per una altra banda, la nostra comunitat és altament globalitzada, amb gent arreu del món, amb capacitat científica, econòmica i conscient lingüísticament. La conjunció d’aquestes dues coses fa que estiguem molt ben preparats. Segons l’índex de traduccions de la UNESCO, el català és la vint-i-tresena llengua més traduïda. Estem a punt per a l’explosió de la catalanofonia virtual».

Pel que fa a la intel·ligència artificial, va subratllar que «està anant a una velocitat impressionant. El que està passant és que les màquines han assumit la llengua catalana. La tecnologia està obrint un espai nou impressionant si sabem aprofitar-lo i que ens permet repensar el català com a llengua global».