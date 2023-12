Carles Riera diu que no tornarà a ser candidat de la CUP: «Estic més a prop de la sortida que de l'entrada»

El diputat de la CUP en el Parlament de Catalunya, Carles Riera, ha dit que no tornarà a ser candidat de la formació, després de ser-ho en les darreres eleccions catalanes: «En aquests moments estic més a prop de la sortida que de l'entrada i molt més a prop del relleu que no de la continuïtat».

«Per una raó fonamental, si aquesta legislatura arriba al final, hauré complert els vuit anys, que són el màxim que estableix el nostre codi ètic per a ser candidat», ha explicat en una entrevista publicada aquest dissabte a VilaWeb.

No obstant això, el també secretari tercer de la Mesa del Parlament ha assegurat que continuarà militant en l'esquerra independentista i a la disposició de la CUP.

Així, Riera ha considerat que el context polític actual viu un canvi de cicle i que Junts i ERC «s'han apartat d'una agenda política de conflicte i de confrontació amb l'Estat» i s'han acostat al PSOE.

Davant aquest diagnòstic, Riera ha afirmat que la CUP continua defensant que «el dret d'autodeterminació i el referèndum són condicions 'sine qua non' per a avançar» i que ocupa, ha dit, una centralitat que ERC i Junts han abandonat per a acostar-se al PSC.