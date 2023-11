Amazon no accepta una denúncia escrita per la policia en català: «Ha de ser en espanyol»

Un client va comprar per Amazon un ordinador portàtil, però quan el va rebre es va emportar una sorpresa desagradable: a dins de la caixa no hi havia un ordinador, sinó una ampolla d'aigua. De seguida, es va posar en contacte amb l'empresa per a notificar-li aquesta incidència, i li varen demanar que presentàs una denúncia policial per tal de poder tramitar la queixa. El client ho va anar a denunciar als Mossos d'Esquadra i va presentar la denúncia corresponent, però hi havia un problema insalvable, segons Amazon: la denúncia estava redactada en català. El servei d'atenció al client de la companyia li va dir que, si no estava en castellà, no podia procedir: «No hemos podido verificar los detalles de la denuncia policial que nos proporcionaste. Necesitamos que esté en español, no en catalán. Por lo tanto, no podemos seguir ayudándote con este asunto. Te pediríamos que resuelvas los problemas y vuelvas a compartir con nosotros la denuncia policial».

Aquesta és una discriminació lingüística flagrant que deixa el client desemparat i indefens davant la companyia estatunidenca. La denúncia dels Mossos d'Esquadra estava redactada en l'idioma oficial del país i, per tant, l'empresa l'hauria d'haver acceptada i respectat el dret del consumidor de comunicar-se en la seva llengua, i més quan aquest havia presentat un document oficial.

La Plataforma per la Llengua ha anunciat que es posarà en contacte amb l'Agència Catalana del Consum, l'autoritat competent, per tal que respongui a aquesta vulneració dels drets dels consumidors. L'entitat ja s'ha posat al servei de la víctima per a ajudar-la en tot el que calgui i estudiar quins són els següents passos a fer.

Amazon o la reincidència en la vulneració dels drets lingüístics

La Plataforma per la Llengua vol tornar a denunciar les polítiques lingüístiques discriminatòries d'Amazon vers el consumidor de parla catalana -com ja havia fet l'any 2019 i el 2017. La companyia estatunidenca vulnera sistemàticament els drets dels catalanoparlants. Durant aquest 2023, l'ONG del català ja ha rebut vuit queixes per discriminacions lingüístiques d'Amazon. Tres d'aquestes, per la negativa de la companyia estatunidenca a atendre comentaris i/o acceptar documents en català.

A banda d'aquestes discriminacions denunciades, la Plataforma per la Llengua ja fa temps que està en contacte amb l'empresa perquè integri el català en la seva activitat i s'adeqüi a la normativa vigent, com és el cas de les factures emeses en castellà i no en català. En aquest sentit, el Codi de Consum de Catalunya obliga que les factures i els pressupostos, siguin, com a mínim, en català, així com les dades d'etiquetatge, les instruccions, els embalatges i els manuals dels productes distribuïts a Catalunya, i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin. Com que Amazon encara no aplica aquests canvis, l'entitat denunciarà la companyia davant l'Agència Catalana del Consum.

A més, cal afegir-hi que l'empresa tampoc no disposa de pàgina web en català. Tot i això, és cert que Amazon s'intenta curar en salut i té una petitíssima part del web en català, on hi ha la informació legal, les condicions d'ús i venda, els drets legals del client, la privacitat i altres avisos legals. Malgrat això, ha fet cas omís a la petició de Plataforma per la Llengua de traduir la totalitat de la pàgina web al català. Que el criteri que fa servir amb el català no s'ajusta als estàndards que l'empresa utilitza per a altres mercats ho demostra el fet que, per exemple, en el domini belga (amazon.com.be), l'usuari, abans de començar a navegar, cal que esculli entre el francès, el neerlandès o l'anglès. I en el domini canadenc (amazon.ca), l'usuari pot escollir si vol navegar en anglès o bé en francès.

La presència d'Amazon al domini lingüístic

Amazon està molt implantada als territoris de parla catalana, on disposa de diversos centres logístics i de distribució i, per tant, hi té un notable interès comercial. D'aquesta manera, la Plataforma considera que «hauria d'estar disposada a incorporar l'idioma oficial del territori on opera i hauria de mostrar una sensibilització més gran en aquest sentit». Per la seva banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha donat facilitats als centres logístics de la companyia tot i les mancances en l'ús del català i l'incompliment legal, «hauria de treballar perquè incorpori la llengua catalana, com més aviat millor, en la seva activitat econòmica i comenci a respectar els drets lingüístics dels catalanoparlants».