[VÍDEO] Aitana Bonmatí demana a Finlàndia que accepti el català com a llengua oficial de la UE

La guanyadora de la Pilota d'Or, Aitana Bonmatí, ha aparegut públicament en un vídeo per a prendre partit en relació amb el reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea. La jugadora del Barça i també guanyadora del Mundial de futbol, ha participat en la campanya 'Say Yes' de la Plataforma per la Llengua per a demanar directament al primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo, que accepti la petició feta pel Govern espanyol de reconèixer el català com a llengua oficial de la UE.

Al vídeo, Aitana explica que el català és la seva llengua, la del Barça, i també la llengua amb què se senten representats molts milions d'europeus, així com que és la 13a més parlada en l'àmbit comunitari.

Finlàndia és un dels països representats al Consell de la UE -la institució que ha de prendre la decisió- que va mostrar dubtes a la reunió de setembre pel fet de no disposar de prou informació per a determinar «totes les conseqüències» d'aquest reconeixement.

Aquest dimecres el Consell de la UE tornarà a debatre sobre la mesura, si bé no s'espera que prengui una decisió definitiva, atès que la Comissió Europea encara no ha proporcionat tota la informació que se li va sol·licitar el mes passat per avaluar l'impacte de la mesura.

L'entitat creu que Espanya encara té més força de negociació

Alhora, en un fil a Twitter, el president de l'entitat, Òscar Escuder, ha fet una crida a mantenir la pressió en favor de l'oficialitat del català a la UE, i ha destacat que ara que el Govern espanyol ja no estarà en funcions, té encara més força que fa unes setmanes davant de la resta d'estats membres per aconseguir la seva acceptació. El 'Say Yes' mou persones amb projecció pública.

L'entitat va iniciar al setembre, abans de la primera reunió del Consell de la UE per a debatre la qüestió, la campanya 'Say Yes', adreçada als estats europeus perquè percebin la importància que té per als catalans aquesta decisió. Des de fa tres setmanes, l'entitat publica cada dia a les xarxes socials fotos de persones amb projecció pública que mostren un cartell de suport a la campanya 'Say yes'. Entre d'altres, hi col·laboren els periodistes Jordi Basté, Elisenda Carod, Nerea Sanfélix i Marc Giró; les cuineres Ada Parellada i Carme Ruscalleda; els cantants Lildami, Julieta i Panxo (cantant de Zoo), i les actrius Emma Vilarasau, Mont Plans i Júlia Bonjoch.