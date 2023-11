[VÍDEO] Milers de persones es manifesten a Perpinyà: «Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans»

Clam unitari i massiu. Més de 2.000 persones s'han manifestat aquest dissabte horabaixa pels carrers de Perpinyà per a celebrar la Diada de la Catalunya Nord del 7 de novembre.

Amb el lema 'Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans', els manifestants han reclamat l'ús ple del català i un reconeixement de l'especificitat lingüística i cultural del territori.

La protesta ha estat molt vistosa i acolorida. S'han vist nombroses senyeres i estelades, així com banderes antifeixistes i feministes. L'acte ha comptat amb la participació de destacades personalitats d'arreu dels Països Catalans, com ara la cúpula de Junts per Catalunya i la CUP.

A diferència d'altres anys, la protesta ha estat convocada conjuntament per l'Assemblea Nacional Catalana, el Casal de Perpinyà, el Consell de la República i Òmnium Cultural.

