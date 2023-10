La FOLC debatrà sobre la situació sociopolítica de la llengua a causa de les polítiques d'assimilació cultural i lingüística de PP-VOX

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) farà la seva Assemblea ordinària dissabte, 28 d’octubre, a la ciutat de València, per a fer balanç de la seva activitat al llarg darrer any, aprovar l’estat comptable i renovar el seu Secretariat Permanent. El treball de la FOLC, des de la darrera assemblea, s’ha centrat en: la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català; la necessitat d’una Llei de l’audiovisual que respecte les llengües minoritàries, l’inici de la campanya pel doblatge en català i l’exigència de l’oficialitat del català a les institucions estatals i europees.

A més, la FOLC debatrà sobre la situació sociopolítica actual i futura de la llengua, especialment després de les eleccions del passat 28M, que han canviat el mapa polític de l’Aragó, Illes Balears i País Valencià amb acords de governs autonòmics i locals entre el PP i VOX que són «una declaració contrària a la sostenibilitat del català com a llengua viva». Per a la FOLC, aquestes polítiques «contribueixen a accelerar el procés d’assimilació cultural i lingüística, un procés que tots dos partits i les seues entitats afins han promogut activament des de fa anys».

Finalment, per a la FOLC és important i necessari «aprofundir en la coordinació i treball unitari entre les entitats i xarxes que treballen per la defensa del català a tot el nostre domini lingüístic per fer front a les polítiques contràries a la nostra llengua».

La Federació Organitzacions per la Llengua Catalana està formada per les següents entitats: Escola Valenciana, El Tempir d’Elx, Maestrat Viu, STEPV – Intersindical Valenciana, USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical, La Intersindical – CSC, l'Associació Llengua Nacional, Amics de la Bressola, La Bressola, CIEMEN, Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Institut d'Estudis Eivissencs, Associació per la Llengua i la Cultura i Omnium Cultural del Baix Camp.