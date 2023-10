Només el 30% de la recerca universitària està dirigida per dones, segons un informe de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats ha presentat els resultats de l’informe 'El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats', que analitza la presència i situació de les dones en 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i d’Andorra. L’estudi identifica diferències de gènere en l’elecció dels estudis per part de l’alumnat, així com les dificultats que tenen de les dones per a accedir a llocs de responsabilitat acadèmica dins de la universitat.

Coordinat per les professores Anna Pérez-Quintana (Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya) i Inma Pastor-Gosálbez (Universitat Rovira i Virgili), es tracta de la segona edició del document, que vol ser un instrument per a la definició de polítiques d’impuls de la igualtat de gènere a les universitats.

Estudiants

L’informe assenyala que les dones estudiants són majoria al llarg de tota la trajectòria universitària: graus (56 %), màsters (54 %) i doctorats (51 %). A més, les dones són més aplicades que els homes, treuen millors qualificacions i presenten menor taxa d’abandonament dels estudis. En paral·lel, s’observa que persisteix la segregació per sexe en l’elecció dels estudis: les dones s’orienten cap a les Ciències Socials i Jurídiques, Salut, Arts i Humanitats, mentre que són minoria en Enginyeries i Arquitectura. Segons les autores, l’elecció d’estudis universitaris reafirma la segregació tradicional a les carreres i respon als rols i estereotips de gènere adquirits en el procés de socialització.

Recerca acadèmica

Pel que fa a la investigació, les dades mostren una posició minoritària de les dones al capdavant dels llocs de responsabilitat en la recerca acadèmica. Així, només el 30% de la recerca universitària està dirigida per dones. En concret, sols el 34 % dels grups de recerca compten amb una dona com a investigadora principal, percentatge que no assoleix els barems de paritat. Així mateix, les directores d’instituts i centres de recerca només representen un 24 % del total.

Gestió i càrrecs de responsabilitat

En relació amb la participació de dones en els càrrecs de gestió universitària, es constata el mateix que passa a totes les grans organitzacions de l’entorn: les dones estan menys presents que els homes en la majoria d’alts càrrecs així com en òrgans de govern: només 1 de cada 5 rectors a les universitats és dona. Igualment, per cada degana de facultat, hi ha 2 degans, i es dona la mateixa proporció en les direccions de departament.

«Després de més d’una dècada de desenvolupament de polítiques d’igualtat, les dades ens revelen que encara no és suficient. Hem de redoblar esforços amb programes específics i ens hem de dotar d’eines per corregir aquests greuges i dèficits», ha afirmat la presidenta de la Xarxa Vives i rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, durant la presentació de l’informe.

Més encara, Alcón ha destacat quins són els reptes en matèria d’igualtat per a les universitats: «atraure talent femení en totes les titulacions universitàries; facilitar la conciliació laboral i familiar; reduir la bretxa salarial; i també, esborrar el sostre de vidre que impedeix a les dones d’accedir a llocs de responsabilitat pública i a posicions de lideratge».

Conciliació familiar

L’estudi també assenyala que l’equiparació del permís de maternitat i paternitat a 16 setmanes (Reial decret llei 6/2019 de l’Estat espanyol) ha reduït la bretxa de gènere en la conciliació familiar, arribant a percentatges més equilibrats (60% dones, 40 % homes) tant en el cos de personal docent com d’administració.

Pel que fa a les reduccions de jornada laboral per maternitat o paternitat, s’observa que les dones segueixen acollint-se de manera aclaparadora a aquesta mesura de conciliació per sobre dels homes, en l’actualitat.