L'independentisme manté el pols amb un acte unitari sis anys després de l'1-O del 2017

Sis anys després del referèndum de l'1-O del 2017, s'ha fet un acte unitari a la plaça Catalunya de Barcelona que ha comptat amb la intervenció de les principals entitats polítiques i culturals: Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, el Consell de la República, l'Associació de Municipis per la Independència i la Intersindical-CSC.

El president del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha tancat l’acte amb un discurs emès en directe des de Brussel·les: «És un goig poder veure que sou al peu del canó. Han passat 6 anys de la gesta històrica de l’1-O. És el dia en què Catalunya va decidir de manera democràtica començar a caminar. Ha esdevingut una fita incalculable. Tots els intents de deslegitimar-ho han fracassat. Hem resistit a tota mena de violència institucional de l’estat perquè mai hem perdut de vista que l’1-O el van organitzar i el va fer possible el poble. El Consell de la República representa els guardians de l’1-O, protegir-lo del risc de l’oblit. Nosaltres hem dit al llarg de tots els anys que no ho deixem córrer ni permetrem que ningú giri full».

El president a l'exili també ha dit que «avui fa un any vam advertir el risc que suposava allunyar-se de l’1-O. Avui les coses han començat a canviar. Ja n’hi ha prou. La independència la culminarem amb més autoestima. No dic res que no haguem estat capaços de fer fa sis anys. La fórmula existeix i només ens hem de decidir. Més que mai, visca Catalunya lliure i independent».

Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical-CSC, ha obert l'acte encoratjant a «construir la República independent, una república digna de la gent, de la gent que volem viure i no sobreviure a la feina, de la gent que volem un habitatge assequible, de la gent que volem una bona educació per la canalla, de la gent que volem el millor sistema sanitari, de la gent que volem que el planeta se salvi i de la gent que volem que la nostra llengua sigui l'espai comú en la diversitat».

Jordi Gaseni, president de l'AMI, ha sentenciat que «hem de tornar a actuar» amb la força d'una «gran mola de peix, capaç de rebentar la potent xarxa de l'opressió de l'Estat espanyol».

Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, ha declarat que «la independència s'ha de fer aquí, a Catalunya, i ho sabem» i ha llençat una pregunta a l'aire «a què esperem?». Després ha conclòs que «som aquí aferrats a la mateixa lluita i la mateixa voluntat d'aquell 1-O de 2017. Seguim dempeus, amb el mateix esperit, fins que l'aconseguim».

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que «l'1 d'Octubre va ser el dia que vam demostrar tot el que som capaços de fer quan actuem plegats per un objectiu comú». També ha recordat el Referèndum d'autodeterminació de Catalunya, no com «un acte de nostàlgia», sinó «per mirar endavant i guanyar» i ha afegit que la lluita per l'amnistia cerca «forçar l'Estat a afrontar democràticament el conflicte polític amb el dret a l'autodeterminació al centre».