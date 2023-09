Més de 16.000 persones signen un manifest contra l'exclusió d'Alacant de la zona catalanoparlant

L'entitat Escola Valenciana ha anunciat que més de 16.000 persones s’han sumat al manifest 'A Alacant, ens plantem pel valencià!' en menys d’una setmana, que l’entitat ha llançat com a resposta a la Declaració Institucional presentada per quarta vegada per l’extrema dreta al plenari municipal. La proposta de VOX pretén excloure la ciutat del predomini lingüístic català.

Escola Valenciana demana als grups municipals del PP, PSOE, Compromís i Esquerra Unida - Podem que no donen suport a aquesta Declaració Institucional de l'extrema dreta, que «és un clar atac al valencià, la llengua pròpia d’Alacant, i un retrocés clar en els drets lingüístics de la ciutadania».

L’entitat, que es mostra totalment contrària a qualsevol retrocés en matèria de drets humans, sigui de drets lingüístics, com dels drets de les dones, de les persones LGTBIQ+, de les persones migrants…, anuncia mobilitzacions ciutadanes a la ciutat, en cas que aquesta Declaració prosperi i sigui portada a debatre a les Corts.

El manifest, que es pot signar aquí

«Alacant, una ciutat acollidora, inclusiva i solidària que no rebutja cap persona, és la localitat on es va aprovar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, enguany faran 40 anys.

És innegable que el Valencià forma part del Patrimoni d’Alacant, un patrimoni al qual la ciutat no pot renunciar. Sense el valencià, la realitat i la identitat d’Alacant quedarien amputades de les seues arrels i del seu entorn.

No es pot entendre Alacant sense el seu topònim: ALACANT. Tampoc no es pot entendre sense el valencià. Sense la Vila Vella, Sant Roc, Santa Creu, el Raval Roig, Pla del Bon Repòs, el Postiguet, la Rambla, el Garbinet, el Palamó, Rabassa, l’Albufereta, el Tossal de Manises, la Plaça de la Muntanyeta, Sangueta, la coca amb tonyina, les Fogueres de Sant Joan, la Mascletà, la Banyà, i més i més paraules i expressions que identifiquen esta terreta amb la nostra llengua valenciana. Tampoc no es pot entendre la llengua sense Alacant.

El valencià no només és identitat. També suposa beneficis pel desenvolupament del cervell i les funcions cognitives. També té avantatges per a la integració social. També ajuda a la incorporació al mercat laboral. També té beneficis emocionals i sentimentals.

Per això mateix no podem entendre la Declaració Institucional que presenta, per quarta vegada, l’extrema dreta al plenari d’Alacant i que sol·licita que Alacant passe a ser considerada de predomini lingüístic oficial castellà. Aquesta vegada, amb majoria de la dreta, aquesta declaració podria prosperar.

I per això, ENS PLANTEM. Perquè no volem una Alacant que mire d’esquena al seu passat, al seu present i al seu futur. Perquè no volem una Alacant amputada. Perquè volem una Alacant en valencià. Ja n’hi ha prou: A Alacant, ens plantem pel valencià!».