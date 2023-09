'Omplim Urquinaona', acte i manifestació per reivindicar el Primer d'Octubre

El Primer d'Octubre, l'Assemblea Nacional Catalana organitza un acte a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, a les 11.00 hores per commemorar i reivindicar aquesta data històrica.

Enguany es compliran sis anys que el sí a la independència va guanyar el referèndum. Per això, l'ANC considera que «cal recordar aquella gesta i reafirmar la voluntat de complir amb el mandat sorgit de les urnes».

En finalitzar els parlaments, es farà una manifestació que anirà fins a la plaça de Sant Jaume.

Hi haurà parlaments de la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, dels activistes Marcel Vivet i Júlia Balas, i del membre de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs.

L'elecció de la plaça d'Urquinaona de Barcelona no és en va, l'ANC explica que «Urquinaona és un referent de l’independentisme des de fa molts anys i per motius molt diversos. Entre aquests motius, cal destacar-ne el més recent i que tenim gravat amb foc: les càrregues policials contra un jovent que no feia altra cosa que defensar el resultat del referèndum del Primer d’Octubre i denunciar la repressió política i judicial contra l’independentisme».

També afirmen que «El fet d'escollir aquest lloc, transmet el missatge que cal que la gent tornem a agafar les regnes i ens preparem per a un nou i definitiu embat contra l’Estat espanyol».