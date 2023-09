Presència d'illencs a la Diada de Catalunya

La participació de ciutadans de les Illes Balears als actes de la Diada de l'11 de setembre ha estat, un any més, destacada.

Aquest dilluns 11 de setembre, matí s'han fet les tradicionals ofrenes a l'estàtua de Rafel Casanova en la qual hi han participat diverses delegacions d'illencs.

El president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, les vicepresidentes, Lena Serra i Catalina Bibiloni i diversos membres de la Junta Directiva de l'entitat, han participat a l'ofrena de la Federació Llull, juntament amb representants d'Òminum Cultural, Acció Cultural del País Valencià i els Òmniums de Catalunya Nord i l'Alguer.

El president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planes, juntament amb Manel Domenech i altres representants de l'entitat han participat a l'ofrena floral acompanyats de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i de representants de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.

També Miquel Àngel Maria ha participat amb una ofrena en nom de Més per Menorca.

Al migdia, els membres de l'OCB assistien a l'acte organitzat per Òmnium, mentre un grup d'illencs es trobaven a l'Arc de Triomf. Entre aquests, el president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz o la presidenta de Jubilats per Mallorca, Francina Jaume.

Ja a l'horabaixa, tots els representants de les entitats illenques participaven a les columnes que constituïen la gran manifestació convocada per l'ANC que, un any més esdevingué massiva.

Més tard, també hi hagué participació d'illencs a la manifestació de l'Esquerra Independentista.