El sobiranisme català fa un front comú i impulsa un pacte civil per la independència

Front comú del sobiranisme i l'independentisme català. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical-CSC han impulsat un 'Pacte Nacional pel Moviment Civil per la Independència', i compten fins ara amb l'adhesió de 15 entitats.

Així ho han explicat aquest divendres en roda de premsa conjunta a l'Ateneu Barcelonès mancant tres dies per a la celebració de la Diada, on han precisat que el pacte ha de permetre debatre, intercanviar propostes i organitzar accions i mobilitzacions, així com mostrar la força i la unitat d'acció necessàries en àmbits d'actuació per a avançar en l'objectiu de la independència.

«El pacte ha de ser una xarxa capaç de potenciar la mobilització en moments capitals, debatre sobre l'estat del país i del moment independentista, i generar sinergies entre les entitats que l'integren», destaquen en un document.

Després de reivindicar que hi ha un canvi de paradigma i una nova etapa en el procés independentista, els impulsors creuen que el pacte pot incidir en «mobilitzacions de confrontació amb l'Estat espanyol i l'Estat francès», en altres com les de la Diada i l'1-O, en àmbits socioeconòmics i en qüestions com la defensa del català i l'aranès, la cultura i la immigració, entre altres.

Els signants es comprometen amb l'objectiu de la independència, reconeixen la «legalitat i legitimitat» de l'1-O, volen posar el dret a l'autodeterminació en el centre del debat polític, econòmic i social, i treballaran en xarxa promovent el suport i la participació de la resta d'entitats signants en les mobilitzacions i accions que es convoquin.

Societat civil

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha assegurat que volen aglutinar gran part de la societat civil organitzada en el pacte per a avançar en la independència, i amb això superar «eufemismes» com el de 'dret a decidir' i referèndum.

Després de fer una crida a la mobilització per a la manifestació de la Diada, ha negat que amb el pacte vulguin pressionar els partits, al·legant que cada entitat té la seva posició sobre aquest tema, però defensa que sí que volen visualitzar «que hi ha unitat en la societat civil, i és per a fer efectiva la independència».

La vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Gay, també ha reivindicat la unitat de la societat civil al voltant d'aquest pacte perquè «una de les principals riqueses de l'independentisme és el seu pluralisme i la seva transversalitat». Sobre la Diada, ha fet una crida a tots els independentistes a participar dels actes previstos per al dilluns: «Quan actuem junts és quan som més forts».

Els impulsors del pacte han acordat reunir-se dues vegades a l'any per a analitzar el moment de l'independentisme i també quan, per consens, es consideri necessari si l'actualitat i els esdeveniments ho requereixen.

Les entitats adherides al pacte són: Acció per la República; Acord d'Esquerres per la República Catalana; Associació Donec Perficiam; Associació Més junts sempre anem més lluny; Constituents per la Ruptura; Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL); Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya; Debat Constituent; Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC); Fundació Catalunya Estat; Fundació Reeixida; La República que volem; Llengua i República; Memorial 1714, i Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB.