[VÍDEO] Presenten la cançó de la Diada de Catalunya 2023: 'Au, jovent!'

El grup de punk-rock empordanès Fetus recupera el clàssic 'Au, jovent!', popularitzat als anys setanta pel grup Coses, amb una nova i energètica versió que serà la cançó oficial de la celebració de la Diada de Catalunya el proper 11 de setembre, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El lema 'Via fora!', que presideix enguany la mobilització de la Diada, entronca de ple amb la lletra de la cançó, basada en un text anònim que Jordi Fàbregas va musicar l’any 1976 per al grup Coses. Es tracta d’un crit d’alarma medieval que, acompanyat del repic de campanes, cridava la població per sortir a defensar les llibertats: «Au, jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l’eina per quan toquin a ferir. Per donar lo crit d’alerta la campana està amatent! i abans d’hora ja es desperta dins del cor l’enardiment. Au, jovent! Via fora! Via fora, sometent!».

L’Assemblea ha apostat per recuperar la cançó com a tema central d’aquesta Diada i ha convidat a versionar-la als Fetus, un valor en alça de l’escena musical catalana dels darrers anys, en què han destacat per la seva aliança entre punk-rock i instruments d’arrel.

Després de dedicar un revolucionat homenatge a Jaume Arnella al disc 'Sota, cavall i rei' (2020), els Fetus s’han dedicat a expandir en primera persona els camins assenyalats pel mestre. D’una banda, incorporant instruments folk a la seva sonoritat. De l’altra, amb cançons de collita pròpia que parteixen de l’imaginari popular, amb històries de quilòmetre zero que han donat peu a l’aclamat àlbum 'La Serra dels Perduts' (2022) i al recent EP 'Històries de la carn i de la sang' (2023), publicats tots sota el segell Bankrobber.

En el terreny musical, amb 'Au, jovent!' el punk-rock i la cançó de taverna marca de la casa s’endinsen de nou en el folk nostrat. Els empordanesos consoliden aliats de luxe com Carles Belda (acordió diatònic), Ricard Ros (sac de gemecs, whistles, bouzouki) o Guillem Caballero (Els Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal, als teclats), al costat de la col·laboració vocal de les Testarudes i del violí de Marta Barbero. Tots ells se sumen al trio bàsic format per Adrià Cortadellas (veu i guitarra), Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria). La producció musical del tema la signa Joan Colomo i el videoclip l’ha dirigit Jep Jorba.

El grup empordanès, amb aquesta formació ampliada per a l’ocasió, interpretarà en directe 'Au, jovent!' a l’acte que clourà la manifestació de la Diada, a la plaça Primer d’Octubre de Barcelona (abans plaça d’Espanya), juntament amb dos temes més del seu repertori: 'Goigs de Sant Martí' -un clam contra les males pràctiques de les clavegueres de l’Estat – i la versió de Jaume Arnella 'Sé que venen pels camins'.

Després del fracàs del diàleg amb Espanya, l’ANC exigeix el final de l’autonomisme i l’inici de l’embat definitiu. «Cal que la ciutadania torni a prendre les regnes. Aquest 11 de setembre marca l’inici d’un nou procés cap a la independència de Catalunya, liderat pel poder civil a través dels carrers, de les institucions i de tots els àmbits del país. Aquesta serà una Diada de confrontació. L’11-S, VIA FORA! Tothom als carrers», han remarcat.

El recorregut de la manifestació d’enguany sortirà de quatre punts diferents de la ciutat de Barcelona que confluiran a la plaça Primer d’Octubre: Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda. «Són enclavaments de denúncia i reivindicació de les llibertats i els drets arrabassats pel colonialisme espanyol, i representen els valors fonamentals que tindrà la República Catalana: llibertat, llengua, país i sobirania», han explicat. 'Pels drets civils i les llibertats', 'Per la llengua i la cultura', 'Per una major qualitat de vida' i 'Per la independència econòmica', seran els quatre lemes de les marxes que confluiran sota un missatge clar: 'Per la independència, via fora!'.