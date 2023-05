Polèmica per la decisió de Compromís de dissoldre's dins Sumar per a les eleccions: «L’esquerra espanyola no suma: resta»

Bloc i País, corrent sobiranista de Més-Compromís (antic Bloc Nacionalista Valencià), formació majoritària de la coalició Compromís, porta temps demanant que es consulti amb la militància la política d’aliances. No obstant això, la direcció de la coalició ja ha anunciat que han iniciat un procés negociador amb Sumar amb l’objectiu d’encapçalar el projecte de Yolanda Díaz al País Valencià. Com explica Àgueda Micó, portaveu de Compromís, la coalició vol «configurar una candidatura que pugui ser el revulsiu en contra del bipartidisme i el feixisme».

En aquest sentit, Vicent Fernàndez i Capilla, coordinador de Bloc i País, remarca que ha de ser la militància «la que decidisca si vol o no participar en aquesta plataforma política, perquè el que tenim ara són les cares visibles de Compromís actuant pel seu compte i de manera unilateral en favor d’una opció política que no és la nostra i que no ha decidit ningú si ens interessa o no».

El responsable sobiranista ha lamentat que «una vegada més, tornem a assistir a la política de fets consumats: hi ha qui ja va fent camí perquè, a última hora, ens diguen que això és el que hi ha i punt». Així mateix, el coordinador sobiranista ha valorat que «l’esquerra espanyola no suma: resta». Més encara quan hem conegut que el govern del qual és vicepresidenta Yolanda Díaz ha tornat a incomplir la principal reivindicació valenciana i el punt principal del pacte d’investidura que varen signar amb Compromís: el finançament autonòmic. «El nostre deure com a valencianistes és oferir una proposta de benestar i de futur per als valencians, no tornar a participar de l’enèsima llavada de cara de l’esquerra espanyola i de les seues disputes internes, ara entre Yolanda Díaz i Pablo Iglesias. No ens interessen, i menys encara quan se’ns planta al davant sense que ni tan sols se’ns deixe opinar».

Finalment, Vicent Fernàndez ha lamentat en el mateix sentit que «sembla que per a la direcció de Més Compromís fer i desfer sense comptar amb la militància per a res és la norma».

Després de conèixer-se la decisió de Compromís, han estat moltes les veus que no veuen amb bons ulls l'acord amb Sumar i així ho han publicat a les xarxes:

Comença l'operació de Sumar per fagocitar Compromís. Ja se sap, desde Madrid en saben més que per això hi governen amb majoria absoluta.

I si va malament, a València hi guanyarà el PSOE o el PP. Però potser tampoc els sap tan greu. https://t.co/pJ8KTa7NIT — Garnatxanegra (@Garnatxa_negra) May 30, 2023

Centenars de milers de valencians, esperant que els estrategues de @compromis confirmen que pacten amb Sumar, per podar votar sense càrrec de consciència...al PSOE. — Manel Porcar (@ManuelPorcar1) May 31, 2023

Jugada mestra Compromís mamant teta a Madrid, a Sumar, a Yolanda i anant al centre fent de PSOE, tot renunciant al valencianisme. 👏🎊🥳🎉👌🏼💪 — Torronet 🏳‍🌈 (@torronet1) May 28, 2023

Si Compromís deixa de ser un partit nacionalista i es dilueix dins un partit estatal quin sentit té votar-los?

Un altre PSPV diluït en un partit estatal?

NO GRACIES — jordi (@puesmiraquetu) May 30, 2023

No té cap sentit que Compromís pose la marca davant de tot.



Perquè els seus votants de marca no volen integrar-se en sumar. I els que volen votar a Sumar al País Valencià no volen la marca Compromís.



Choices. — Gemúh. (@Ivangarmut) May 31, 2023

Fa mesos que diem, escolteu als gallecs, per favor!



I els TxovsPV fent vergonya al costat de la puta executiva nacional de @compromis. Que han de vindre de Galícia a tapar-los la boca!



Antimadridisme o Barbàrie!



NO a SUMAR, no a YOLANDA, no als moniatos de TxovesPV! https://t.co/iBZbJ8ebCw — Més Puta Espanya (@MesPutaEspanya) May 31, 2023

El "Sumar valenciano" ja existeix i es diu Compromís. Que deixen ja d'interferir des de Ponent. — Josep Miquel (@josepmiquel_) May 30, 2023

En Compromís no podeu admetre la crítica, itat?



Mala nyespla vos aventareu amb això de sumar. La gent vos vota perquè sou una força d'obediència estrictament valenciana. Si vos subordineu a un partit nyordo (que damunt al PV no pinta fava), la cagareu. En acabant no ploreu. — Defensa del valencià 🏳️‍⚧️🇬🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇽🇰 (@ddelvalensiano) May 30, 2023

Per si encara no vos havia quedat clar que el valencianisme és imprescindible per a vencer la dreta i el feixisme, correlacioneu aquest mapa amb el de vot a Compromís.



I ara vingueu-me amb la Sumar i la Yoli i tal. https://t.co/VnWRUD4bOl — Ricard Chulià Peris🎗🏴‍☠️ (@RicardChulia) May 30, 2023

No sé si són conscients els nous afiliats a @compromis, que el partit no és democràtic i que l'executiva acaba de donar un cop d'estat en tota regla, ja que no han preguntat a la militància sobre la integració en SUMAR. https://t.co/AlmnCAUhQv — Més Puta Espanya (@MesPutaEspanya) May 30, 2023

Doncs res, que pareix que @compromis necessita rebre una altra hòstia ara en les galtes de Sumar. Marxando! — Marc Peris 🔥 (@desdelilla) May 31, 2023

Una sucursal, vaja.#LesCosesPelSeuNom

Compromís vol encapçalar el projecte de Sumar a les eleccions espanyoles https://t.co/q0N6dH9F1V — Pere Pol (@polcreus) May 30, 2023

Per al projecte de Compromís ha sigut molt més útil eixe diputat solitari del que serien, suposem, tres dissolts en el magma podemil. — Josep Aparicio (@_apeudepagina) May 29, 2023