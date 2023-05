L'entitat de crèdits solidaris Coop57 reivindica el seu paper a l'Acampallengua

Coop57 Mallorca, una entitat de crèdit que ofereix finançament a entitats sense ànim de lucre, ha donat suport a l’acampada a través d’un préstec a l’entitat organitzadora. Estructurada segons un model organitzatiu en xarxa, Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que treballa per «ajudar a consolidar projectes amb un impacte social positiu».

En tant que entitat associada en la modalitat de 'sòcia de serveis', Joves de Mallorca per la Llengua té dret a rebre finançament en els projectes que emprengui. El capital de l'entitat prové de les sòcies col·laboradores, les persones que estalvien a Coop57, fan possible finançar projectes de l'economia social i solidària.

El finançament aportat per a l'acampallengua ha sigut un avançament de subvencions, amb la garantia de préstec articulada a través dels avals mancomunats per part de diferents persones físiques i entitats. Aquest sistema, propi de la cooperativa, consisteix a fer que el teixit social de l’entitat es corresponsabilitzi del risc assumit i que es pugui sostenir de manera col·lectiva.

A Coop57 Mallorca són deu les entitats sòcies col·laboradores amb diferents finançaments concedits en els darrers anys. Amb quasi 30 anys d’història, ha donat resposta a les necessitats de milers de projectes que treballen per una transformació social, econòmica, cultural i ecològica del nostre entorn.

De cara al futur, Coop57 vol estar preparada per «seguir donant resposta a les necessitats financeres de les entitats d’ESS» i és per això que «ara cal que més gent vinculi els seus estalvis a les finances ètiques i a la transformació social». Coop57, a través de la campanya 'Suma amb Coop57', convida tothom a posar-hi els estalvis i, així, fer un salt endavant i sumar més: més persones i més recursos per continuar enfortint juntes l’economia social i solidària.