Posen en marxa una campanya pel català per a les eleccions municipals

El col·lectiu Mantinc el català ha posat en marxa una campanya que posa la llengua en el centre de la política de cara a les properes eleccions municipals, el 28 de maig.

La iniciativa consisteix en una crida als candidats a batle d'arreu dels Països Catalans perquè enregistrin un vídeo en el qual animen els ciutadans a mantenir el català en el dia a dia.

Campanya per la llengua per les eleccions del 28 de maig 🥰🙏



Menciona i comparteix aquesta publicació amb tots els candidats a l'alcaldia del teu municipi.



Ajuda'ns a fer-los arribar el missatge i a fer-ne la màxima difusió possible! 🥰 pic.twitter.com/va0xtgvIqS — Mantinc el català (@mantincelcatala) April 7, 2023

Cal recordar que Mantinc el català és una organització de voluntaris que fa feina per la normalització de la llengua catalana. «Som un grup de persones preocupades per l’estat actual de la llengua catalana (32% d’ús social arreu dels territoris de parla catalana l’any 2018)», expliquen. Amb diferents campanyes animen els catalanoparlants a «mantenir el català a les converses amb persones no catalanoparlants, sempre que aquestes entenguin mínimament la nostra llengua. D’aquesta manera reforcem l’ús social del català i la fem una llengua útil i necessària».