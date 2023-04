El País Valencià commemora la Diada del 25 d'Abril i reivindica la recuperació del dret civil valencià

El passat dissabte, 22 d’abril, un any més Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va convocar una diada reivindicativa i lúdica per a commemorar el 25 d’Abril, recordar la batalla d’Almansa i el seu significat per al poble valencià (la pèrdua de les institucions i lleis pròpies, amb la imposició del Decret de Nova Planta, el 1707) i, sobretot, continuar treballant per la recuperació del ple autogovern.

Comença Hortizó País Valencià. Sortim al carrer, reivindiquem els nostres drets

Milers de valencians varen respondre a la crida feta per ACPV i es varen sumar a la manifestació que va recórrer els carrers del centre de València. I, posteriorment, varen omplir, una vegada més, la plaça de toros de la ciutat per a gaudir d’un espectacle de música i cultura popular valencianes, demostrant així la força de convocatòria de l’entitat i del valencianisme cívic i cultural.

La plaça de bous de València s'ompli de gom a gom per a la fi de festa del 25 d'Abril



El colofó ha arribat amb La Gossa Sorda, que han interpretat la mítica 'Camals Mullats'.



Més informació:

En aquest sentit, en una Diada marcada pel context electoral, ACPV ha volgut destacar el fet que el poble valencià ha fet un llarg camí des del 25 d’Abril de 1707 i la derrota d’Almansa: «Vam superar la dictadura franquista, vam recuperar un autogovern limitat, i hem fet front als governs antivalencians de la dreta espanyola. Molt a poc a poc, i per bé que de manera insuficient, la consciència de ser poble ha crescut, i això ha propiciat avanços limitats i ha deixat reptes pendents de compliment».

Per a l'entitat, és moment de dir que «això que tenim no és prou»: «Els interessos i les necessitats del poble valencià demanen per avançar un pas més en la direcció del ple autogovern, del control dels nostres diners, de la fi de la discriminació de la nostra llengua i la nostra cultura, i de l’aprofundiment en els drets democràtics i socials».

Recuperació del dret civil valencià, clau per a l'autogovern

Amb motiu del 316è aniversari de la Batalla d'Almansa, que va determinar la destrucció de les institucions privatives valencianes i l'abolició dels Furs, normativa de dret públic i privat vigent al Regne de València des del segle XIII fins al 1707, l'Associació Juristes Valencians ha convocat una concentració a la Plaça de la Verge de València aquest dimarts per a reclamar solucions a l'Agenda Valenciana de necessitats socials i exigir el vot favorable al Congrés espanyol a favor del dret civil valencià.

La cita reivindicativa, amb el lema 'Recuperem el dret civil valencià, ara!' té un caràcter unitari del conjunt de la societat civil, i comptarà amb la participació de destacats líders de col·lectius civils, culturals, sindicats i organitzacions empresarials que des de l'any 2016 reclamen la restitució efectiva de la capacitat legislativa del País Valencià.