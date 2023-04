Metges pel Català crea un decàleg de patrons de conducta per a fomentar l’ús del català a la Sanitat

Un grup de facultatius ha impulsat Metges pel Català com un punt de trobada entre metges i estudiants de medicina que té l’objectiu de normalitzar l’ús del català a l’àmbit de la sanitat i la recerca biomèdica. Es tracta d’un laboratori d’idees per a l’acció (think tank) «obert a tothom, sense politització i amb un àmbit d’actuació als territoris de parla catalana».

El grup neix de l’observació d’un retrocés important de l’ús habitual del català a l’àmbit de la salut i la recerca biomèdica. Entre les causes d’aquest retrocés hi ha «el desconeixement ampli dels drets dels pacients, la manca de diligència de les administracions en implementar actuacions que prioritzin l’ús de l’idioma, així com el canvi profund en la demografia dels professionals de la salut, amb la incorporació d’un nombre substancial que no coneix/usa l’idioma regularment», han remarcat. Segons dades del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, més del 60% dels nous col·legiats en medicina a Catalunya no són catalanoparlants i més del 50% dels estudiants de les Facultats de Medicina de Catalunya, públiques o privades, són de fora del territori. Així mateix, molts dels candidats a escollir una especialitat MIR a Catalunya no tenen cap coneixement del català.

Els metges que promouen aquest grup constaten que existeix «un desconeixement dels drets dels pacients» tant per part dels professionals sanitaris com dels mateixos usuaris. Entre aquests drets, convé destacar que els pacients tenen dret a expressar-se en la llengua pròpia de Catalunya, i per tant a ser atesos en català. A més, és conegut el benefici per a la bona assistència que té l’ús de l’idioma propi. En aquest sentit, el fòrum vol «fugir explícitament de l’enumeració de greuges» i «centrar-se en el foment de l’ús del català a l’àmbit mèdic i de recerca biomèdica als territoris de parla catalana, utilitzant l’intercanvi d’opinions i propostes fetes per metges d’àmbits i ideologies heterogenis però amb el denominador comú de l’estimació pel nostre idioma».

Així, els Metges pel Català assenyalen que han començat algunes accions immediates atesa la urgència i la inquietud que constaten per l’abandonament progressiu de l’ús de la nostra llengua a la Sanitat: «Hem creat un decàleg per a la protecció dels drets del català, i busquem iniciatives per crear grups de dinamització de la llengua a tots els centres sanitaris i de recerca dels territoris de parla catalana. Creiem que és molt enriquidor conèixer i fer ús de la llengua pròpia del territori on es viu, s’estudia o es treballa».

El grup es va crear al gener de 2023 a través d’un xat a Telegram, amb el mateix nom, que compta amb més de 2.000 membres disposats a promoure l’ús del català a l’àmbit sanitari compartint opinions, idees, reflexions i noves propostes. Vista la demanda d’obrir aquesta iniciativa, més enllà del metges, a tots els professionals de la sanitat, s’ha creat un xat nou anomenat ‘Salut pel Català’, amb el qual s’actuarà coordinadament. Ambdós xats segueixen la mateixa metodologia.

La Dra. Gloria Bassets, el Dr. Jaume Estany, la Dra. Marina Geli, el Dr. Josep M. Llovet, el Dr. Jaume Marrugat, el Dr. Lluís Mont, el Dr. Antoni Rosell i la Dra. Malú de Souza, són els metges que conformen el grup promotor de la iniciativa Metges pel Català, la qual també compta amb altres membres especialitzats en altres àmbits vinculats a la medicina i a la promoció de la llengua.

Decàleg de patrons de conducta per a fomentar l’ús del català a l’àmbit de la Sanitat