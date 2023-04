Ben Amics exigeix a l'IB-Salut un nou conveni per garantir les cirurgies de reassignació genital

L'associació LGTBI Ben Amics ha denunciat aquest dimarts que el conveni entre l'IB-Salut i Barnaclínic que permetia la realització de les cirurgies de reassignació genital de dones trans de les Illes Balears ha caducat, «deixant a la cuneta a les usuàries que havien iniciat el procediment».

L'entitat ho considera una irresponsabilitat i ha exigit l'organisme públic que acceleri la tramitació d'un nou conveni «per evitar el patiment de les dones que estan pendents de ser traslladades a la clínica de Barcelona per sotmetre's a una vaginoplàstia».

A més, Ben Amics acusa el Servei de Salut de manca de transparència, ja que les persones afectades i les seves famílies «s'han assabentat d'aquesta situació pels mitjans de comunicació, rere l'ajornament sine die dels processos de derivació».

L'entitat ha fet també un èmfasi especial al fet que la proximitat de les eleccions provoca en molts casos la paralització de l'Administració en iniciatives com aquesta. Per Víctor Robles, president de Ben Amics, la irresponsabilitat és doble perquè «la possibilitat d'un canvi de signe polític en el govern autonòmic pot deixar aquestes dones desemparades, ja que de ben segur la dreta no garantiria la cobertura de la reassignació genital».

Jan Gómez, coordinadora tècnica de l'associació, ha recordat que «venim d'uns antecedents en els quals l'espera per una cirurgia d'aquest tipus era de 9 a 11 anys quan es derivaven a l'hospital de referència a Màlaga». Gómez ha reivindicat per acabar que «gràcies a la pressió de Ben Amics», des de 2018 el conveni de l'IB-Salut i Barnaclínic va reduir l'espera a un grapat de mesos, «alleujant el dolor que aquesta situació provoca a les dones que desitgen modificar el seu cos quan no l'identifiquen amb la seva identitat de gènere, i l'ansietat que això els hi provoca».