'Amasun', el llibre que convida a actuar per salvar el comerç local

'Amasun' és el nou llibre de l'editorial Bridge, escrit per Roger Huguet amb la col·laboració de Jordi Martín, David Baró i Víctor del Pozo. Els autors presenten les «tàctiques de guerrilla necessàries per sobreviure en aquesta nova realitat dominada pel comerç digital i les grans operadores». Josep Giró és l'encarregat d'il·lustrar el text amb els seus dibuixos.

L'obra està ubicada a un hipotètic any 2030, en què el gegant Amazon acaba de desenvolupar un algoritme -Amasun- que gestiona els rajos solars i l'ús que se'n fa per país. D'aquesta manera, els països poden comprar més hores de sol segons les seves

necessitats.

A la novel·la, Uber i Cabify són les úniques alternatives de transport, Starbucks acaba de comprar l'últim bar de Madrid i ara les tapes es venen per mides: short, tall, gran i venti. Ja no queden botigues de barri, tot el comerç és en línia. Però una botiga al barri de Gràcia de Barcelona i una altra al barri madrileny de Xueca, amb els seus irreductibles clients, resisteixen encara a l'invasor.

«La idea d'escriure aquest llibre no és la d'atacar el progrés que ens duen les botigues en línia sinó enfocar els nostres esforços i coneixements per ajudar tant com es pugui el petit comerç en aquesta lluita injusta que està transformant les nostres ciutats», expliquen els seus autors.