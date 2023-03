Clara Ponsatí, en llibertat entre aplaudiments

L'eurodiputada Clara Ponsatí, detenguda aquesta dimarts horabaixa a Barcelona pels Mossos i traslladada a la Ciutat de la Justícia, ha quedat en llibertat després de més de quatre hores detenguda. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha demanat un habeas corpus per detenció il·legal.

Ponsatí ha sortit dels jutjats entre els aplaudiments dels manifestants. A més, l'han rebuda a la sortida la presidenta de Junts, Laura Borràs; el president de Junts al Parlament, Albert Batet; el diputat de Junts al Parlament, Francesc de Dalmases; l'exconseller Josep Rull; Carles Riera i Eulàlia Reguant (CUP), entre d'altres.

L'eurodiputada du cinc anys exiliada a Bèlgica i Escòcia i aquest dimarts ha tornat a Catalunya. El jutge l'ha deixada en llibertat amb una interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena, que l’ha citada el 24 d’abril a les 11.00 per a comunicar-li el seu processament per un delicte de desobediència.

Ponsatí ha declarat abans de la seva detenció: «Sóc eurodiputada, i tinc immunitat en tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix a mi i als meus companys d'exili, i a més Llarena no és el jutge competent. Si em detenen hauran d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i esgotaré totes les vies legals per a continuar exercint els meus drets polítics».