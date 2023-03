El Ministeri d'Universitats ignora les al·legacions de Plataforma per la Llengua contra la reducció del català als graus de magisteri

Davant la impugnació d'aquesta brutal retallada, Plataforma per la Llengua denuncia que el Ministeri d'Universitats ha respost els correus de les al·legacions de la delegació catalana i balear al nou pla d'estudis d'Educació Primària indicant que els eliminava sense haver-los llegit . Denuncien haver patit menyspreu per part del ministeri, que no s'ha dignat tan sols a ponderar les queixes presentades.

Les delegacions de Plataforma per la Llengua a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears van presentar la setmana passada al·legacions perquè es retiri la proposta dels nous plans d'estudi dels graus d'Educació Infantil i Primària, que reduiria de manera dràstica els crèdits de català i de didàctica de la llengua en català. En concret, es van presentar sis escrits d'al·legacions, un per cada delegació contra cadascuna de les dues ordres ministerials que contenien disposicions en aquesta matèria.

L'entitat continua demanant que es retiri aquesta proposta de modificació del pla d'estudis de tots dos graus i ha demanat explicacions al govern espanyol, a través de preguntes escrites registrades per la diputada Mariona Illamola (Junts), per haver respost que eliminava els correus sense llegir-los. Per Plataforma per la Llengua, «una resposta com aquesta en un procés de consulta pública demostra molt poc respecte envers les aportacions que pot fer la societat civil en els nous textos legals».