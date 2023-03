Enguany es commemoren 30 anys de lluita antifeixista per la memòria de Guillem Agulló

Enguany es commemoren 30 anys de lluita antifeixista per la memòria del valencià Guillem Agulló, independentista i antifeixista militant de Maulets, que va ser assassinat per un grup de militants de l'extrema dreta l’11 d’abril de 1993 a Montanejos.

Aquest dijous va tenir lloc un emotiu i reivindicatiu homenatge, a Barcelona, a la Sala Paral·lel 62: el Concert per la vida organitzat per la campanya La Lluita Continua.

Gràcies per la memòria, pel compromís, per la lluita i per la tendresa. #ConcertPerLaVida #NiOblitNiPerdó pic.twitter.com/DRtSwqCcmI — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) March 17, 2023

I els actes de commemoració continuen. L'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran ha anunciat una trobada a Burjassot (l'Horta, València) per a l'11 d'abril i ha emès el següent comunicat:

«Enguany commemorem els 30 anys de l’assassinat del company Guillem Agulló, independentista i antifeixista militant de Maulets, mort a mans del feixisme l’11 d’abril de 1993 a Montanejos.

Són 30 anys d’impunitat del feixisme als Països Catalans: l’Estat Espanyol, de la mà dels mitjans de comunicació i el poder judicial, va tractar el cas de Guillem com un 'enfrontament entre bandes rivals', despolititzant intencionadament el crim en el que varen ser els anys més durs de la Batalla de València i de la lluita antifeixista arreu del nostre territori. El judici només va condemnar l’autor material de la punyalada, Pedro José Cuevas Silvestre, a 16 anys de presó, dels quals només en va complir 4. Cap dels altres autors còmplices va ser condemnat.

Però, enguany, també reivindiquem els 30 anys de lluita per la memòria de Guillem. La ràbia que la seua mort va despertar, i encara desperta, ha estat el motor que ens ha empés a mantenir viva la seua flama: totes les militants que hem vingut després de Guillem el sentim company nostre, ens sentim hereves de la seua lluita i del combat Maulet per uns Països Catalans lliures de qualsevol forma d’opressió i explotació.

Per a nosaltres, les joves d’Arran, parlar del Guillem també vol dir parlar d’organització juvenil, de consciència de classe, de Països Catalans, de lluita al carrer i d’antifeixisme. Recuperar la seua memòria i la de totes les caigudes en defensa de la llibertat del nostre poble treballador català és molt més que un gest de dignitat, significa avançar en la construcció de la nostra pròpia història, la d’un poble que es nega a desaparéixer, la d’un país que vol ser no només per resistir, sinó com a garant de la llibertat de les persones que l’habiten.

Per ell, i per totes les caigudes en combat contra el feixisme. El millor homenatge: continuar fins a la victòria.

Guillem Agulló: Ni oblit, ni perdó!».