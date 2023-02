Sobre l’Assemblea Euroregional de la Joventut

El passat 10 de febrer a Tolosa es va fer el traspàs de la Presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània: de la Presidenta de la regió d'Occitània, Carole Delga, al President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Simultàniament a aquest acte es va constituir la primera Assemblea Euroregional de la Joventut (AEJ), un òrgan de caràcter consultiu integrat a l'Euroregió. Aquesta Assemblea està formada per 29 joves d'entre 17 i 29 anys: 12 d'Occitània, 9 de Catalunya i 8 de les Balears, encara que allò que es pretén és que hi hagi un equilibri territorial i que dels 30 membres que hauria de tenir l'AEJ n'hi hagués 10 de cada regió.

L'objectiu de l'AEJ és obtenir una representació del jovent de cada un dels territoris que conformen l'Euroregió per tal de transmetre als polítics i a les institucions les inquietuds dels joves de Catalunya, Balears i Occitània, així com fer una sèrie de propostes per tal d'afrontar tots els reptes del futur. A més, també inclouran una sèrie de mesures per tal d'enfortir els vincles entre els tres territoris i millorar-ne les condicions socials, culturals, lingüístiques, econòmiques i mediambientals.

Els joves es reuniren a l'Hôtel de Région, Tolosa, per constituir-se com a Assemblea, redactant-ne els estatuts que establiren les bases de l'AEJ, elegint el President i vicepresidents que representaran al grup, establint els grups i vies de comunicació internes i externes i creant les comissions que abordaran els principals temes a tractar.

Tenint en compte que els joves provenen de les Illes Balears, de Catalunya i d'Occitània, les llengües que s'empraren en tot moment foren el català i el francès. Així doncs, les reunions es feren de manera bilingüe, ja que la majoria dels assistents o bé parlaven ambdós idiomes o bé els entenien tots dos. Les tres comissions que es crearen foren:

1) Comissió de Llengües i Cultura: centrada en proposar mesures per a protegir i difondre les llengües minoritzades d'aquests territoris: el català en el cas de Catalunya i les Illes Balears, i l'occità en el cas d'Occitània. També s'intentarà fomentar l'ús social d'aquestes llengües reactivant la vida social, cultural i artística lligada a la cultura i llengua pròpia d'aquests territoris.

2) Comissió d'Economia Sostenible, Turisme i Medi Ambient: centrada a fer propostes per tal de millorar la sostenibilitat de l'economia; repensar la idea de turisme (cercar diferents maneres de fer turisme, diversificació del turisme i de la temporada turística, reduir l'impacte negatiu que aquesta activitat econòmica genera en l'ecosistema local, etc.); protegir els espais naturals del territori implementant mesures efectives per a reduir la contaminació i el deteriorament del medi ambient d'aquests territoris.

3) Comissió de Drets Socials: persegueix aconseguir la Justícia i Igualtat Social; intervenir la problemàtica de l’habitatge que afecta, sobretot, als joves; la integració i no discriminació de les minories (immigració, persones racialitzades, col·lectiu LGTB, etc.).

Així mateix, també es creà un Òrgan Intern de Garanties Feministes per tal d'assegurar la igualtat de gènere i evitar les actituds sexistes.

L'Euroregió va demanar als joves que escollissin tres membres de l'Assemblea com a representants amb els càrrecs de president i vicepresidents. Els integrants de l'AEJ decidiren que la Presidència seria rotatòria (cada sis mesos) i que s'elegiria un representant de cada territori. Així doncs, Francesc Almendros fou elegit com a representant de Catalunya i durant el sis primers mesos serà el president de l'AEJ; Emilie Tamo, la vicepresidenta i representant d'Occitània; i Pere Carbonell, el vicepresident i representant de les Illes Balears. Aquest primer mandat durarà 18 mesos i a les properes assemblees la duració serà d'un any. En haver passat aquest termini es podran incorporar nous joves i es tornaran a fer eleccions.

Després dels discursos de Carole Delga, Pere Aragonès i Rosario Sánchez (en representació de Francina Armengol), a l’entrevista posterior, els tres representants dels joves llançaren un missatge molt clar sobre quins seran els objectius i les línies a seguir de l'Assemblea Euroregional de la Joventut. Almendros, Tamo i Carbonell llançaren un missatge molt clar: els joves que conformen l'AEJ tenen una visió transfronterera dels seus territoris, no creuen que les fronteres siguin un problema per al consens, el treball conjunt i tots els projectes que volen realitzar per tal de millorar la situació cultural, lingüística i mediambiental de llurs territoris. Un dels principals objectius serà donar visibilitat de l'AEJ i córrer la veu a les Universitats i altres centres educatius per tal de recollir les opinions i visions del jovent de Balears, Occitània i Catalunya. Els integrants de l'Assemblea Euroregional de la Joventut són joves europeistes ben formats, amb la força, il·lusió i ambició suficient com per a enfrontar-se als reptes del futur.