Guia de l’activista pel català, un recull d’accions quotidianes per a fer créixer l’ús social de la llengua

L'entitat Òmnium Cultural ha publicat una guia que aglutina eines i recursos dels Països Catalans per a promoure l’activisme lingüístic i fer créixer l’ús social del català. La Guia de l’activista pel català, que es pot trobar a treulallengua.omnium.cat/guia forma part de la campanya Treu la llengua, comparteix el català!, i és un recull de les recomanacions, projectes i iniciatives de múltiples organitzacions per fer avançar el català en l’àmbit quotidià. Aquestes accions estan dirigides a públics estratègics on cal actuar per revertir el descens de l’ús social de la llengua, com la infància, els joves i els nous parlants.

La guia, que compta amb l’aval de la comissió de llengua i dels equips de cultura i cohesió d’Òmnium Cultural, dona eines per a actuar per la llengua en molts àmbits, en funció dels interessos de cadascú, en un format interactiu i fàcil d’utilitzar, per tal que tothom es pugui convertir en activista pel català.

A part de la selecció d’accions i recursos d’Òmnium Cultural, la guia també compta amb un recopilatori de les principals organitzacions empresarials, sindicals, educatives i de lleure, institucionals, etc., així com l’experiència individual de moltes persones, com el locutor de ràdio Arnau Molet o l’actriu Carol Muakuku. Les creadores de contingut Bet Molina (@betmolina_), Núria Ribas (@nuriaribass) i Marta Sangrà (@mardellibres) també han col·laborat amb la guia, aportant contingut exclusiu amb consells per tots aquells usuaris que vulguin ser activistes pel català. Experts com Josep Maria Ganyet han aportat recomanacions tècniques sobre la importància d’escollir el català als dispositius i aparells tecnològics.

Accions concretes per a públics prioritaris: infants, joves i nous parlants

La Guia proposa eines per a activar la llengua entre infants, joves i nous parlants, públics on les conclusions dels informes sobre llengua en els àmbits de l’educació; el lleure; l’audiovisual; l’empresa i treball; i la diversitat social, elaborats per Òmnium Cultural juntament amb experts de cada àmbit, demanen actuar amb més incidència per a revertir el descens de l’ús social.

El recull també aplega l’experiència de diverses persones que representen la diversitat d’accents dels Països Catalans: nord-occidental (Urgell), central (Barcelonès i Osona), menorquí i valencià.

Set petits gestos que fan molt pel català

Des d’accions per dur a terme amb els companys de feina o en sortir al carrer, a recomanacions de plataformes audiovisuals amb continguts digitals, de televisió i cinema en català o un recull d’editorials, premsa i publicacions, passant per un manual per fer que els dispositius digitals parlin en català. Totes aquestes petites accions quotidianes que poden contribuir a l’avenç del català es poden trobar recollides a la guia. També s’hi poden localitzar un recull de vídeos amb exemples pràctics de com resoldre situacions complexes al voltant de l’ús de la llengua.

Els infants, clau pel seu futur

A la Guia també hi ha diverses accions perquè les famílies, el professorat i els professionals del món del lleure es converteixin en activistes del català a casa, a l’escola, fora l’aula i per revertir la segregació escolar. A més, la Guia compta amb una recopilació de recursos perquè a través del joc, la música o les històries es comparteixi la llengua entre els més menuts.

La Generació Z treu la llengua

L’entitat aposta per promocionar l’ús de la llengua catalana entre els joves a través d’iniciatives per a dur a terme a les xarxes socials, a l’audiovisual o als videojocs. Per això, la Guia compta amb experiències de joves creadors de contingut en català a diverses plataformes com Tik Tok o YouTube.

Una llengua accessible per a tothom

Òmnium Cultural considera que la llengua és un «element de cohesió social imprescindible» i que cal contribuir a trencar les barreres lingüístiques per a generar comunitats fortes i cohesionades. L’ús del català és «crucial per a generar oportunitats i reconeixement» i, per aquest motiu, la selecció d’eines inclou accions que es poden desenvolupar als barris, a la feina, a l’escola o en línia.