Rufián reivindica que ERC és responsable de les «rectificacions» del PSOE

El portaveu d'ERC en el Congrés i candidat a la batlia de Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, ha reivindicat que ERC no és el responsable de les decisions que pren el PSOE, sinó de les seves «rectificacions» en el Govern espanyol.

Ho ha dit aquest dissabte en un acte d'ERC a Barcelona en el qual també ha participat el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el candidat a la batlia de Barcelona, Ernest Maragall, i altres candidats del partit de tota Catalunya.

Així, Rufián ha defensat que gràcies a ERC s'han aprovat normes com la Llei Trans i la del 'només sí és sí' i s'ha «aconseguit que nou persones dormin a les seves cases i no en una cel·la», en referència als indults dels líders independentistes encausats per l'1-O.

Sobre les eleccions municipals de 2023, Rufián ha assegurat que ERC s'enfronta, «sobretot en aquests municipis on manen els de sempre, a règims, i un règim només ho és si compra voluntats».

«Només es tomben els règims amb consciència, memòria i valentia, però també amb projecte», ha dit el líder d'ERC, i ha afegit que són l'única esperança de la gent que vol un canvi.

Rufián ha explicat que el seu projecte per a Santa Coloma es basa en l'escola, les famílies i el treball, «les tres coses que tothom vol que vagin bé» i de les quals s'ha de parlar i legislar en tot moment.

I ha dit que el partit també ha de comptar amb «els que no comparteixen els mateixos símbols» que ERC, però sí que comparteixen els valors intrínsecs amb l'ésser humà i la voluntat de combatre l'atur, la precarietat i defensar el feminisme.