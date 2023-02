L'ASM dona el seu suport a Laura Borràs per «ser víctima de la persecució política de l'Estat espanyol»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha manifestat aquest dissabte el seu suport a la presidenta del Parlament català, Laura Borràs, «víctima de la persecució política de l'Estat espanyol pel seu independentisme», i ha denunciat «la farsa judicial a què està sotmesa».

Segons l'ASM, «les irregularitats del procés judicial són de tal magnitud que qualsevol Estat mínimament democràtic l'hauria de suspendre immediatament. Començant per la designació del jutge, Jesús María Barrientos Pacho (Lleó, Castella, 1958), que va ser apartat del judici als membres de la mesa de Roger Torrent per manca d'imparcialitat, i va veure anul·lada pel Suprem la seva condemna a la mesa de Carme Forcadell pel mateix motiu; passant per l'acarnissament per un suposat fraccionament de contractes, encara per demostrar i en tot cas irrisori, comparat amb el que han duit a terme altres organismes i Ajuntaments com el de Barcelona; i acabant pel pacte dels altres acusats amb la fiscalia a canvi de reduccions de pena o absolucions, un 'modus operandi' que hem vist repetides vegades a Mallorca per liquidar polítics de partits de país». «Tot plegat demostra que el tribunal no tindrà en compte ni fets ni proves i que la condemna ja està dictada», ha assegurat l'entitat.

Així, l'ASM, «davant aquest autèntic abús judicial, no per previsible menys escandalós», denuncia també «tots aquells partits i entitats que es qualifiquen a si mateixos d'independentistes i que, sigui per covardia o per càlculs partidistes, no fan costat a aquesta nova víctima de l'aparell colonial espanyol».