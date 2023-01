El Born del Molinar s'omple, un any més, per a recordar Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Emoció i clam de justícia. El passeig del Born del Molinar s'ha omplert aquest dissabte de gent que ha volgut retre homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar. L'acte, que anualment organitza el Col·lectiu Aurora Picornell coincidint amb la data de l'afusellament de les activistes l'any 1937, ha servit per a recordar les figures de Picornell, Belarmina González, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual.

L'homenatge ha començat a l'hora programada, a les 12.00 hores, just davant el bust d'Aurora Picornell situat al Born del Molinar, i al qual hi han assistit nombrosos ciutadans i representants d'entitats i partits polítics: EUIB, PCE, Podem, PCPE, CUP-Crida per Palma, PSIB i MÉS. Durant els parlaments també s'ha reclamat l'eliminació de la simbologia feixista i els noms dels carrers franquistes que encara queden a Palma.

Per part d'Esquerra Unida hi han assistit nombrosos membres de l'actual executiva i militants. Juanjo Martínez, coordinador del partit, ha agraït al Col·lectiu Aurora Picornell la seva tasca i ha recordat, entre altres coses, que «aquest és el primer pic, després de tants anys de celebrar actes d'aquest tipus, que Aurora Picornell i les Roges del Molinar tenen una sepultura digna». «Els nets d'aquests que ens furtaren la democràcia a sang i foc els tenim avui davant i cal fer-los front amb unitat, compromís i sense oblidar el llegat de les Roges del Molinar i el seu compromís militant», ha apuntat.

Per part del PCE hi ha participat Òscar Rodríguez, qui ha volgut destacar que aquest «és un any especial perquè, per fi, s'han trobat les restes» i perquè «cal tenir clar que encara queda molta feina a fer, com la denúncia presentada per Memòria de Mallorca per crims de lesa humanitat, a la qual també donam suport des del PCE».

Finalment, segons EUIB, la troballa, per fi, de les restes d'Aurora Picornell «ha estat una victòria per a la memòria i la dignitat d'un Estat que durant massa anys ha estat d'esquena a les represaliades pel feixisme. La confirmació de la troballa del seu cos al cementeri de Son Coletes marca un abans i un després en la Història recent de les Balears».